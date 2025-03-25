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    Анри: Кристиан Пулишич — великий игрок

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    Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался про нападающего «Милана» Кристиана Пулишича.

    Кристиан Пулишич
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    Кристиан Пулишич

    «Я думаю, что Кристиан Пулишич — великий игрок, действительно великий игрок. Впервые он играет в команде каждую неделю и всегда показывает отличные результаты. Но вы также должны прекратить рассказы о его лидерстве в качестве капитана, не нужно заставлять его быть таковым. Он технический лидер. Гаттузо не был Пирло, Пирло не был Гаттузо. Но это не значит, что он не лучший игрок в команде.

    Является ли он тем солирующим игроком на поле? Тем игроком, который совершает рывок, зажигающий толпу? Пулишич очень хорош во многих вещах, но, возможно, он не такой лидер: и это прекрасно, давайте перестанем заставлять его быть тем, кем он не является. Может быть, в будущем он им станет, я не знаю: но пока давайте перестанем искать то, чего нет», — приводит слова Анри Milan News.

    В нынешнем сезоне Пулишич сыграл 38 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.

    Календарь и таблица Серии А

    Текущее соглашение Пулишича с россонери истекает в июне 2027 года.

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