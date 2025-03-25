Губерниев: Сейчас сборной России нужно железо ковать

Комментаторвысказался о предстоящем матче между сборными России и Замбии.

«Мне кажется, каждый футболист сейчас должен найти в себе определенную мотивацию — порадовать болельщиков, забить гол, отдать точный пас, забить больше, чем Гренаде.

Мне нравится, что мы сохранили институт сборных, стараемся даже в тяжелейших условиях приумножать соперников.

Пусть матч против Замбии сложится так, как нужно. Люди хотят доставлять удовольствие себе, тренерам, РФС, России, в конце концов.

Самое главное, как говорил Горбачев, процесс пошел. В перестройку была такая фраза: "Куй железо, пока Горбачев". Мне кажется, что и сейчас сборной России нужно железо ковать», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.