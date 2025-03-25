Батраков рассказал, как относится к критике

Полузащитник московскоговысказался о критике в свой адрес.

«Да немного, даже самое банальное, если про причёску кто‑то скажет. Раньше меня немного это задевало, а сейчас мне уже без разницы. Покрасился я ещё прошлым летом, когда меня никто не знал. Сейчас я где‑то видел слова, что я зазвездился, потому что крашу волосы. Я просто поулыбался, и всё. Было интересно, как это на моей голове будет выглядеть, как я буду смотреться. Понимал, что будет какая‑то критика», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

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В нынешнем сезоне Батраков провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал семь голевых передач, став настоящим открытием чемпионата.