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    Почеттино: Мы не смогли найти хорошую стратегию, чтобы сыграть лучше

    Футбол Сборная США Сборная Канады ЧМ-2026
    Наставник сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Канады в Лиге наций КОНКАКАФ выразил надежду, что команда сможет набрать хорошую форму к ЧМ-2026.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я думаю, у нас есть время. Если через год мы окажемся в такой же ситуации, которой находимся сейчас, конечно, я скажу вам: "Хьюстон, у нас проблемы". Мы не смогли найти и разработать наиболее хорошую стратегию для команды, чтобы сыграть лучше. Но время есть, и я бы предпочел, чтобы это поражение произошло сейчас, а не через год», — приводит Goal слова Почеттино.

    В понедельник, 24 марта, сборная США проиграла Канаде в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ со счетом 1:2.

    Чемпионат мира по футболу в 2026 году состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Мундиаль примут США, Мексика и Канада.

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