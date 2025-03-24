Почеттино: Мы не смогли найти хорошую стратегию, чтобы сыграть лучше

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
«Я думаю, у нас есть время. Если через год мы окажемся в такой же ситуации, которой находимся сейчас, конечно, я скажу вам: "Хьюстон, у нас проблемы". Мы не смогли найти и разработать наиболее хорошую стратегию для команды, чтобы сыграть лучше. Но время есть, и я бы предпочел, чтобы это поражение произошло сейчас, а не через год», — приводит Goal слова Почеттино.
В понедельник, 24 марта, сборная США проиграла Канаде в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ со счетом 1:2.
Чемпионат мира по футболу в 2026 году состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Мундиаль примут США, Мексика и Канада.