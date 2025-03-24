1-й таймАнглия — ЛатвияОнлайн
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    Англия — Латвия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Латвии
    24 марта в Лондоне сборная Англии примет сборную Латвии в рамках матча квалификационного раунда чемпионата мира. Начало игры в 22:45 мск.

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    Англичане стартовали в турнире с победы над Албанией (2:0). Тем самым хозяева продолжили выигрывать и продлили серию до четырех результатов.

    Латвия перед этим обыграла Андорру 1:0. Для нее это была первая победа за последние 5 поединков. Кроме того, до выезда в Андорру латыши не выигрывали в гостях с июня 2022 года.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 2.08 и 1.85.

    • Букмекеры не оставили Латвии никаких шансов: 1.02 на Англию, 60.0 на Латвию. На ничью можно поставить за 20.0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Англия — Латвия смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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