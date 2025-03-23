23 марта в Валенсииразыграют путевку в полуфинал плей-офф Лиги наций УЕФА. Матч начнется в 22:45 мск.

Команды проведут ответный матч. Первый несколько дней назад состоялся в Роттердаме и завершился вничью 2:2. Так что в этой паре остается интрига.

При этом стоит отметить, что испанцы выиграли 3 матча подряд в Лиге наций на своем поле. В двух из них они победили всухую. Голландцы, если снова не смогут выиграть на выезде, продлят безвыигрышную серию до четырех результатов.

Стоит также напомнить, что «Летучий голландец» выиграл только один матч из пяти последних.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.72.

предложили прогноз с коэффициентом 1.72. Букмекеры считают Испанию фаворитом: 1.67 и 5.00 на победу в матче, 1.34 и 3.29 на проход команд в следующий раунд.

Искусственный интеллект прогнозирует ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.

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