«Сочи» — «Шинник»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 25-го тура Первой лиги по футболуу себя дома неожиданно проигралсо счетом 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Василий Алейников Фото: shinnik.com

Первый тайм остался за ярославцами со счетом 2:0. На 31-й минуте первый гол забил центральный защитник Бен Загре, через 10 минут преимущество удвоил Василий Алейников.

«Сочи» смог ответить лишь голом престижа на 83-й минуте в исполнении Павла Мелешина с пенальти.

Футбол. Россия. Первая лига Сочи — Шинник 1:2 Голы: 0:1 Бен Загре (31'), 0:2 Василий Алейников (42'), 1:2 Павел Мелёшин (пенальти) (82') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль (Сергей Терехов, 56'), Игнасио Сааведра, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич (Никита Бурмистров, 73'), Максим Кайнов (Руслан Барт, 56'), Мартин Крамарич (Владимир Писарский, 30'), Павел Мелёшин, Stojsavljevic L. (Кирилл Заика, 46'), Aberdin N. Шинник: Михаил Опарин, Бен Загре, Артур Черный, Артемий Косогоров, Руслан Куль, Артём Голубев, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов (Никита Мирошниченко, 74'), Василий Алейников, Захар Федоров, Kotin N.

«Сочи» остался на третьем месте с 44 очками. «Шинник» с 28 очками идет 14-м.