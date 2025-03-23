ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто»
  • 12:03
    • Пиастри стал победителем Гран-при Китая
    Все новости спорта

    «Сочи» уступил дома «Шиннику» в матче Первой лиги

    «Сочи» — «Шинник»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Сочи Шинник
    В матче 25-го тура Первой лиги по футболу «Сочи» у себя дома неожиданно проиграл «Шиннику» со счетом 1:2.

    Василий Алейников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Алейников

    Первый тайм остался за ярославцами со счетом 2:0. На 31-й минуте первый гол забил центральный защитник Бен Загре, через 10 минут преимущество удвоил Василий Алейников.

    «Сочи» смог ответить лишь голом престижа на 83-й минуте в исполнении Павла Мелешина с пенальти.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Шинник 1:2
    Голы: 0:1 Бен Загре (31'), 0:2 Василий Алейников (42'), 1:2 Павел Мелёшин (пенальти) (82') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль (Сергей Терехов, 56'), Игнасио Сааведра, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич (Никита Бурмистров, 73'), Максим Кайнов (Руслан Барт, 56'), Мартин Крамарич (Владимир Писарский, 30'), Павел Мелёшин, Stojsavljevic L. (Кирилл Заика, 46'), Aberdin N. Шинник: Михаил Опарин, Бен Загре, Артур Черный, Артемий Косогоров, Руслан Куль, Артём Голубев, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов (Никита Мирошниченко, 74'), Василий Алейников, Захар Федоров, Kotin N.

    «Сочи» остался на третьем месте с 44 очками. «Шинник» с 28 очками идет 14-м.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ждем результативный футбол
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦАР — Мали
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры