Нагельсман: Все игроки доступны на матч с Италией, но состав называть не буду

Главный тренер сборной Германиивысказался о предстоящем ответном матче с Италией в Лиге наций.

«Какой будет состав? Почему я должен это говорить? В этом нет никакого смысла. Всё, что я могу сказать, это то, что все доступны. Вы задаёте много вопросов, но я не хочу ничего конкретно говорить. Для Спаллетти это было бы легко, и я не хочу давать ему это преимущество.

Горецка будет играть, он забил гол и хорошо проявил себя в обеих фазах игры», — цитирует Нагельсмана немецкая пресса.

Встреча пройдет в воскресенье, 23 марта, в Дортмунде. В первой игре немцы победили со счетом 2:1.