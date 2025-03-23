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    Нагельсман: Все игроки доступны на матч с Италией, но состав называть не буду

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем ответном матче с Италией в Лиге наций.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Какой будет состав? Почему я должен это говорить? В этом нет никакого смысла. Всё, что я могу сказать, это то, что все доступны. Вы задаёте много вопросов, но я не хочу ничего конкретно говорить. Для Спаллетти это было бы легко, и я не хочу давать ему это преимущество.

    Горецка будет играть, он забил гол и хорошо проявил себя в обеих фазах игры», — цитирует Нагельсмана немецкая пресса.

    Встреча пройдет в воскресенье, 23 марта, в Дортмунде. В первой игре немцы победили со счетом 2:1.

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