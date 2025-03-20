Дании удалось проскочить в плей-офф несмотря на 4 матча без побед. Последний результат — нулевая ничья с Сербией. В последнем домашнем поединке «Алая гвардия» проиграла Испании 1:2.
Португалия ни разу не проиграла в этой розыгрыше турнира. У нее 4 победы и 2 ничьи. В ноябре гости разгромили 5:1 Польшу и сыграли 1:1 с Хорватией.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры: 3.50 на победу Дании, 3.35 на ничью, 2.20 на победу Португалии.
- ИИ пророчит Португалии победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Дания — Португалия смотрите на LiveCup.Run.
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