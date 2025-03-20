20 марта в Копенгагене сборныепроведут первый матч четвертьфинала плей-офф Лиги наций УЕФА. Начало встречи в 22:45 мск.

Дании удалось проскочить в плей-офф несмотря на 4 матча без побед. Последний результат — нулевая ничья с Сербией. В последнем домашнем поединке «Алая гвардия» проиграла Испании 1:2.

Португалия ни разу не проиграла в этой розыгрыше турнира. У нее 4 победы и 2 ничьи. В ноябре гости разгромили 5:1 Польшу и сыграли 1:1 с Хорватией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.R u подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

u подготовили прогноз с коэффициентом 2.25. Букмекеры: 3.50 на победу Дании, 3.35 на ничью, 2.20 на победу Португалии.

ИИ пророчит Португалии победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Дания — Португалия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.