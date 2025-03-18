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    Смолов: Нет желания и цели пересидеть в футболе

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    Нападающий «Краснодар» Федор Смолов высказался о возможном завершении футбольной карьеры.

    Федор Смолов — нападающий «Краснодара»
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    Федор Смолов — нападающий «Краснодара»

    «Тут, к сожалению, уже всё не зависит от меня одного, потому что возраст такой критический, скажем так. В Европе вот эта тенденция на то, что достигший 34 лет, какой-то футболист уже едет с ярмарки и мы его не рассматриваем, она прошла. То есть там сейчас на возраст особо не смотрят. Если ты на сегодняшний день показываешь хорошие результаты физически на уровне, в целом мы готовы тебя подписать там и на "один плюс один" условно на два года.

    В России пока с этим сложнее, то есть типа 34 (года), все такие, ну на год максимум. И то там посмотрим, ты старая вешалка. Поэтому здесь вопрос, ну, предложений, то есть насколько я буду актуален, в принципе захочет ли меня кто-то видеть, но я там со своей стороны физически себя чувствую нормально. И здесь, я думаю, как-то вот нужно быть на балансе.

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    • То есть нет желания и цели пересидеть в футболе просто потому, что я не знаю, что я буду делать дальше, но и при этом ещё чувствую силу, что могу пока поиграть», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.

    В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» 14 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

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