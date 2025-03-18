Серия А. «Интер» воспользовался осечкой «Наполи»

«Интер» закрепился в лидерах итальянской Серии А после того, как «Наполи» потерял пункты. Побед в минувшем туре добились «Фиорентина», «Рома» и «Милан». Фиаско потерпели «Ювентус», «Аталанта» и «Лацио».

Изменения в турнирной таблице

До окончания сезона в итальянском первенстве остаётся 9 туров. Сейчас вовсю идёт борьба за титул, места в еврокубках и выживание.

По итогам матчей 29 тура в лигочемпионскую четвёрку ворвалась «Болонья», которая сместила «Ювентус» и «Лацио». Туринский и римский клубы опустились на 5 и 6 места соответственно.

Календарь и таблица Серии А

В турнирной таблице поменялись «Комо» и «Верона», заняв 13 и 14 места соответственно.

Лига чемпионов

«Интер» увеличил преимущество над своими конкурентами по итогам матчей 29 тура. Миланский клуб лидирует в Серии А с 64 набранными очками.

В минувшем туре «нерадзурри» одержали победу над «Аталантой» (2:0). В составе «Интера» голами отметились Карлос Аугусто и Лаутаро Мартинес. После этого поражения «Аталанта» осталась на третьем месте итальянского чемпионата с активом в 58 баллов.

На втором месте расположился «Наполи», который продолжает погоню за «Интером» и отстаёт от лидера на 3 пункта. В рамках минувшего игрового неаполитанцы разошлись миром с «Венецией» (0:0) и набрали 61 балл.

В лигочемпионскую четвёрку вернулась «Болонья», после того как разгромила «Лацио» (5:0) и аккумулировала 58 пунктов.

Лига Европы и Лига конференций

«Лацио» на данный момент занимает 6 место (а это зона Лиги конференций) в Серии А с 51 набранным очком. Строчкой выше (5 место — Лига Европы) расположился «Ювентус», у которого 52 пункта.

«Старая синьора» к слову, потерпела крупная поражение в матче против «Фиорентины» (0:3). Клуб из Флоренции занимает в турнирной таблице 8 место с 48 очками.

«Фиорентина» — «Ювентус» globallookpress.com

В еврокубки метят ещё два топ-клуба: «Рома», которая с минимальным счетом выиграла у «Кальяри» (1:0) и набрала 49 пунктов. Улучшил положение в Серии А «Милан», выиграв у «Комо» (2:1) и заработав 47 очков.

«Рома» в чемпионате Италии занимает 7 место, а «Милан» расположился на 9 позиции.

Зона вылета

Группу аутсайдеров «Эмполи», расположившись на 18 месте с 22 набранными очками. Дальше идут «Венеция» (20 очков) и «Монца» (15 очков).

Тур № 30

Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 29 по 31 марта.

В субботу, 29 марта, «Рома» сыграет на выезде против «Лечче». «Ювентус» примет «Дженоа». В воскресенье, 30 марта лидер «Интер» сразится с «Удинезе», а «Фиорентина» сыграет против «Аталанты». В центральном матче 30 тура сойдутся «Наполи» и «Милан».

Прогнозы и ставки на Серию А

Завершит программу игрового дня игра «Лацио» и «Торино», их встреча запланирована на понедельник, 31 марта.