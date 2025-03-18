Серия А. «Интер» воспользовался осечкой «Наполи»

Изменения в турнирной таблице
До окончания сезона в итальянском первенстве остаётся 9 туров. Сейчас вовсю идёт борьба за титул, места в еврокубках и выживание.
По итогам матчей 29 тура в лигочемпионскую четвёрку ворвалась «Болонья», которая сместила «Ювентус» и «Лацио». Туринский и римский клубы опустились на 5 и 6 места соответственно.
В турнирной таблице поменялись «Комо» и «Верона», заняв 13 и 14 места соответственно.
Лига чемпионов
«Интер» увеличил преимущество над своими конкурентами по итогам матчей 29 тура. Миланский клуб лидирует в Серии А с 64 набранными очками.
В минувшем туре «нерадзурри» одержали победу над «Аталантой» (2:0). В составе «Интера» голами отметились Карлос Аугусто и Лаутаро Мартинес. После этого поражения «Аталанта» осталась на третьем месте итальянского чемпионата с активом в 58 баллов.
На втором месте расположился «Наполи», который продолжает погоню за «Интером» и отстаёт от лидера на 3 пункта. В рамках минувшего игрового неаполитанцы разошлись миром с «Венецией» (0:0) и набрали 61 балл.
В лигочемпионскую четвёрку вернулась «Болонья», после того как разгромила «Лацио» (5:0) и аккумулировала 58 пунктов.
Лига Европы и Лига конференций
«Лацио» на данный момент занимает 6 место (а это зона Лиги конференций) в Серии А с 51 набранным очком. Строчкой выше (5 место — Лига Европы) расположился «Ювентус», у которого 52 пункта.
«Старая синьора» к слову, потерпела крупная поражение в матче против «Фиорентины» (0:3). Клуб из Флоренции занимает в турнирной таблице 8 место с 48 очками.
В еврокубки метят ещё два топ-клуба: «Рома», которая с минимальным счетом выиграла у «Кальяри» (1:0) и набрала 49 пунктов. Улучшил положение в Серии А «Милан», выиграв у «Комо» (2:1) и заработав 47 очков.
«Рома» в чемпионате Италии занимает 7 место, а «Милан» расположился на 9 позиции.
Зона вылета
Группу аутсайдеров «Эмполи», расположившись на 18 месте с 22 набранными очками. Дальше идут «Венеция» (20 очков) и «Монца» (15 очков).
Тур № 30
Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 29 по 31 марта.
В субботу, 29 марта, «Рома» сыграет на выезде против «Лечче». «Ювентус» примет «Дженоа». В воскресенье, 30 марта лидер «Интер» сразится с «Удинезе», а «Фиорентина» сыграет против «Аталанты». В центральном матче 30 тура сойдутся «Наполи» и «Милан».
Завершит программу игрового дня игра «Лацио» и «Торино», их встреча запланирована на понедельник, 31 марта.