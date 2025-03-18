Каррагер: Эдди Хау — лучший вариант для «Ньюкасла»

Экс-защитник «Ливерпуля»высказался о победе «Ньюкасла» в финале Кубка лиги над мерсисайдцами (2:1).

«Эдди Хау проделал блестящую работу. Я считаю, что он настоящий профессионал. Не очень хорошо, что у сборной Англии нет английского тренера. Когда эта должность стала доступной, я сказал, что Эдди Хау — лучший вариант.

При Хау "Ньюкасл" стал физической сильной командой, но они приберегли лучшее до финала. Это был не лучший футбол, но многое из этого, вероятно, было уловкой "Ньюкасла". Передней тройке "Ливерпуля" не хватает темпа. Это не их день, все дело в "Ньюкасле". Стандартные положения, игра в центре поля и темп. "Ливерпуль" не смог с этим справиться», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, «Ньюкасл» завоевал первый трофей на внутренней арене с 1955 года.