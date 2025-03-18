ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Серхио РамосЭль-Класико, Манчестерское дерби, Old Firm и еще семь знаковых футбольных противостояний
    Все новости спорта

    Быстров: только неадекватные люди могут списать «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак Краснодар
    Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    «Шансы "Спартака" на чемпионство? Всё, как и было. У всех трёх клубов до сих пор есть шансы на чемпионство. Еще слишком много игр, чтобы начинать считать преимущество. Конечно, после победы "Спартак" может почувствовать свою силу.

    Но только неадекватные люди могут списать "Зенит". Они по-прежнему в гонке. У них сейчас есть время хорошо поработать, а если в дальнейшем пройдут без потерь, то первое место "Зениту" гарантировано», — приводит слова Быстрова Sport24.

    ${VrezNews1

    После 21-го тура в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место с 46-ю очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции (43), а «Зенит» замыкает 3-ку лидеров (43).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Омичи вернутся к победам после недавнего поражения
  • «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Минчане не пощадят главного аутсайдера Запада
  • «Динамо» Минск — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Либерия — Тунис
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эсватини — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч ЦАР — Мадагаскар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры