Быстров: только неадекватные люди могут списать «Зенит»

Экс-полузащитниквысказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Шансы "Спартака" на чемпионство? Всё, как и было. У всех трёх клубов до сих пор есть шансы на чемпионство. Еще слишком много игр, чтобы начинать считать преимущество. Конечно, после победы "Спартак" может почувствовать свою силу.

Но только неадекватные люди могут списать "Зенит". Они по-прежнему в гонке. У них сейчас есть время хорошо поработать, а если в дальнейшем пройдут без потерь, то первое место "Зениту" гарантировано», — приводит слова Быстрова Sport24.

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После 21-го тура в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место с 46-ю очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции (43), а «Зенит» замыкает 3-ку лидеров (43).