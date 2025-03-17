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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Ван Дейк: Еще две недели назад все было ярко и радужно, а сейчас рушится мир

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о неудачном игре «мерсисайдцев» в последних матчах.

    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»
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    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»

    Напомним, команда проиграла 2 последних матча. «Ливерпуль» уступил ПСЖ и вылетел из Лиги чемпионов, а затем «мерсисайдцы» уступили «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги.

    «Мы должны исправить ситуацию. Так устроен футбол — за пять дней вы проигрываете дважды, и мир рушится.

    Еще две недели назад все было ярко и радужно. У нас ничего не получилось в Лиге чемпионов, мы вылетели из Кубка Англии и проиграли этот (финал). У нас впереди девять матчей, и я не думаю, что нужна какая-то мотивация, чтобы постараться довести дело до конца. Вы боретесь за главный приз, ради которого так усердно трудились с самого начала сезона.

    Никто не ожидал, что мы будем бороться за победу в АПЛ. Это самый сложный трофей, который можно выиграть. Многое поставлено на карту. Впереди много позитивных и хороших моментов. Ради этого нам приходится работать не покладая рук.

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    • Сейчас все разъедутся по своим сборным, будут играть там и, надеюсь, останутся в форме, а затем мы будем готовиться к домашнему матчу с "Эвертоном", который обещает быть непростым», — сказал ван Дейк Goal.

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