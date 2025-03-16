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    «Рубин» — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 21-м туре чемпионата России «Рубин» примет «Пари НН». Матч состоится 16 марта в 15:15 по мск на стадионе «Ак Барс Арена».

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    «Рубин» в прошлом туре обыграл «Спартак», но это практически никак не повлияло на турнирное положение команды в таблице. Она все также в ее середине.

    «Пари» сейчас в плохой форме, которая привела клуб в зону стыковых матчей за выживание. Последним результатом стало поражение 0:3 от «Краснодара».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

    • Букмекеры дают 2.35 на победу «Рубина» и 3.20 на победу «Пари НН».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Рубина» со счетом 3:0.

    • В первом круге «Рубин» выиграл на выезде со счетом 4:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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