«Рубин» в прошлом туре обыграл «Спартак», но это практически никак не повлияло на турнирное положение команды в таблице. Она все также в ее середине.
«Пари» сейчас в плохой форме, которая привела клуб в зону стыковых матчей за выживание. Последним результатом стало поражение 0:3 от «Краснодара».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.
- Букмекеры дают 2.35 на победу «Рубина» и 3.20 на победу «Пари НН».
- Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Рубина» со счетом 3:0.
- В первом круге «Рубин» выиграл на выезде со счетом 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.
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