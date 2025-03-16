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    Команда Гончаренко уедет из Казани с очками

    «Рубин» — «Пари НН»: прогноз и ставка на футбол 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Пари НН»
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    Александр Кокшаров
    16 марта в 21-м туречемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Пари НН». Начало встречи — 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Марта 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 15:15 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет восьмым в таблице РПЛ с 29 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре чемпионата России дружина Рашида Рахимова сенсационно на своем поле переиграла московский «Спартак» со счетом 2:1. Уже к 28-й минуте «Рубин» вел со счетом 2:0 после точных ударов Мирлинда Даку.

    Рубин — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Соперник смог отыграть один мяч еще до перерыва, безраздельно владел инициативой на поле во втором тайме, но увезти хотя бы очко из Казани так и не смог.

    В Кубке России «Рубин» вылетел из турнира, уступив «Уралу» (0:1), ранее в РПЛ было поражение в гостях от «Ахмата» (1:2).

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  • Вчера

    • Не сыграют: дисквалифицированы — Кабутов (з), Иву (п), Даку (н).

    Состояние команды: если вынести за скобки первый тайм матча против «Спартака», то можно сказать, что «Рубин» находится не в лучшем состоянии. Блеклая игра против команды Первой лиги «Урала» в кубковом поединке, по делу поражение от «Ахмата». Пока казанцы далеки от оптимальной формы.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: после 20 матчей «Пари НН» располагается на 11-й позиции в таблице РПЛ с 19 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в игре против «Краснодара» команда Виктора Гончаренко точно не заслужила разгромное поражение со счетом 0:3. Противник реализовал почти все свои моменты, тогда как «Пари НН» был довольно расточителен и на гол-два точно наиграл.

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    До этого была победа над «Акроном» (2:1) в РПЛ и в товарищеском матче над «Химками» (3:1).

    Не сыграют: травмирован — Марадишвили (п).

    Состояние команды: зимой «Пари НН» очень неплохо укрепил свой состав, подписав футболистов во все линии, кроме вратарской. Новички с ходу влились в состав (Грулев, Кокшаров, Кастильо) и показывают футбол добротного уровня. Не стоит забывать, что сейчас с «Пари НН» работает очень качественный специалист Гончаренко.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Рубин» выиграл в гостях у «Пари НН» (4:2)

    • В прошлом сезоне дома выиграл «Пари НН» (2:1)

    • Матч второго также завершился гостевой победой нижегородцев со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубин» дают 2,10, а на «Пари НН» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.

    Прогноз: у «Рубина» очень серьезные потери в составе. Это лучший бомбардир Даку, правый латераль Кабутов, разгоняющий большинство атак и исполняющий часть стандартов, опорник Иву. Все они дисквалифицированы. Даже в оптимальных составах «Пари НН» по качеству игроков сейчас точно не хуже, а с учетом травмированных команда вполне способна увезти из Казани даже победу.

    Основная ставка: «Пари НН» не проиграет за 1,79.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу гостей за высокий коэффициент.

    Дополнительная ставка: «Пари НН» выиграют за 3,90.

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    «Рубин» — «Пари НН»: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 16.03.202515:15. Команда Гончаренко уедет из Казани с очками
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