Рубин
Пари НН
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет восьмым в таблице РПЛ с 29 очками.
Последние матчи: в 20-м туре чемпионата России дружина Рашида Рахимова сенсационно на своем поле переиграла московский «Спартак» со счетом 2:1. Уже к 28-й минуте «Рубин» вел со счетом 2:0 после точных ударов Мирлинда Даку.
Рубин — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Соперник смог отыграть один мяч еще до перерыва, безраздельно владел инициативой на поле во втором тайме, но увезти хотя бы очко из Казани так и не смог.
В Кубке России «Рубин» вылетел из турнира, уступив «Уралу» (0:1), ранее в РПЛ было поражение в гостях от «Ахмата» (1:2).
Не сыграют: дисквалифицированы — Кабутов (з), Иву (п), Даку (н).
Состояние команды: если вынести за скобки первый тайм матча против «Спартака», то можно сказать, что «Рубин» находится не в лучшем состоянии. Блеклая игра против команды Первой лиги «Урала» в кубковом поединке, по делу поражение от «Ахмата». Пока казанцы далеки от оптимальной формы.
«Пари НН»
Турнирное положение: после 20 матчей «Пари НН» располагается на 11-й позиции в таблице РПЛ с 19 очками.
Последние матчи: в игре против «Краснодара» команда Виктора Гончаренко точно не заслужила разгромное поражение со счетом 0:3. Противник реализовал почти все свои моменты, тогда как «Пари НН» был довольно расточителен и на гол-два точно наиграл.
До этого была победа над «Акроном» (2:1) в РПЛ и в товарищеском матче над «Химками» (3:1).
Не сыграют: травмирован — Марадишвили (п).
Состояние команды: зимой «Пари НН» очень неплохо укрепил свой состав, подписав футболистов во все линии, кроме вратарской. Новички с ходу влились в состав (Грулев, Кокшаров, Кастильо) и показывают футбол добротного уровня. Не стоит забывать, что сейчас с «Пари НН» работает очень качественный специалист Гончаренко.
Статистика для ставок
- В первом круге «Рубин» выиграл в гостях у «Пари НН» (4:2)
- В прошлом сезоне дома выиграл «Пари НН» (2:1)
- Матч второго также завершился гостевой победой нижегородцев со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубин» дают 2,10, а на «Пари НН» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,37.
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Прогноз: у «Рубина» очень серьезные потери в составе. Это лучший бомбардир Даку, правый латераль Кабутов, разгоняющий большинство атак и исполняющий часть стандартов, опорник Иву. Все они дисквалифицированы. Даже в оптимальных составах «Пари НН» по качеству игроков сейчас точно не хуже, а с учетом травмированных команда вполне способна увезти из Казани даже победу.
Основная ставка: «Пари НН» не проиграет за 1,79.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу гостей за высокий коэффициент.
Дополнительная ставка: «Пари НН» выиграют за 3,90.