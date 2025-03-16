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    «Болонья» разбила «Лацио»

    «Болонья» — «Лацио»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Болонья Лацио
    В матче 29-го тура итальянской Серии А «Болонья» разгромила «Лацио» со счетом 5:0.

    Рикардо Орсолини («Болонья»)
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    Рикардо Орсолини («Болонья»)

    Йенс Одгор, Рикардо Орсолини, Дэн Ндойе, Сантьяго Кастро и Джованни Фаббиан смогли поразить ворота римлян и принесли победу команде из Болоньи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Лацио 5:0
    Голы: 1:0 Йенс Одгор (16'), 2:0 Риккардо Орсолини (48'), 3:0 Дан Ндой (49'), 4:0 Сантьяго Кастро (74'), 5:0 Джованни Фаббиан (84') Болонья: Лукаш Скорупски, Давиде Калабрия, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Ремо Фройлер (Томмазо Побега, 59'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги, 73'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 59'), Дан Ндой (Benjamin Dominguez, 78'), Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 78') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Марио Хила, Маттиа Цаканьи (Лум Чауна, 62'), Матиас Весино (Арийон Ибрахимович, 83'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 46'), Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи (Реда Белахьяне, 78'), Адам Марушич, Мануэль Лаццари, Булайе Диа (Тейянни Нослин, 62') Предупреждения: Ремо Фройлер (33'), Марио Хила (44'), Матиас Весино (57'), Сантьяго Кастро (76'), Алессио Романьоли (90 + 1')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам этой игры «Болонья» (53 очка) стала четвертой, «Лацио» (51) — шестой.

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