ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав КаменевВ ожидании вердикта. Положительная допинг-проба поставит крест на карьере Каменева?
    Все новости спорта

    «Аталанта» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 29-м туре Серии А Италии запланирован центральный поединок, в котором сыграют «Аталанта» и миланский «Интер». Начало игры в 22:45 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Аталанта» имеет шанс вплотную приблизиться к «Интеру», который сейчас лидирует с 61 очком на счету. При этом если миланцы проиграют, то могут потерять первое место, так как в спину дышит «Наполи», имеющий то же количество баллов.

    «Интер» имеет шанс в третий раз за сезон нанести бергамаскам поражение. Ранее «нерадзурри» разгромили соперника 4:0 в Серии А и со счетом 2:0 победили его в полуфинале Суперкубка.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, а в нем две ставки с коэффициентами 1.92 и 2.76.

    • Букмекеры дают 2.75 и 2.70 на победу команд соответственно, за 3.25 можно поставить на ничью.

    • «Аталанта» победит «Интер» со счетом 2:0 — к такому выводу пришел ИИ.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Интер» на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» наконец-то одолеет «матрасников»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Манкунианцы завоюют три очка?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Интер» вновь окажется сильнее «Аталанты»?
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 20:01
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бублик — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры