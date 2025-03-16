В 29-м туре Серии А Италии запланирован центральный поединок, в котором сыграюти миланский. Начало игры в 22:45 по мск.

«Аталанта» имеет шанс вплотную приблизиться к «Интеру», который сейчас лидирует с 61 очком на счету. При этом если миланцы проиграют, то могут потерять первое место, так как в спину дышит «Наполи», имеющий то же количество баллов.

«Интер» имеет шанс в третий раз за сезон нанести бергамаскам поражение. Ранее «нерадзурри» разгромили соперника 4:0 в Серии А и со счетом 2:0 победили его в полуфинале Суперкубка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, а в нем две ставки с коэффициентами 1.92 и 2.76.

подготовили прогноз, а в нем две ставки с коэффициентами 1.92 и 2.76. Букмекеры дают 2.75 и 2.70 на победу команд соответственно, за 3.25 можно поставить на ничью.

«Аталанта» победит «Интер» со счетом 2:0 — к такому выводу пришел ИИ.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Интер» на сайте LiveCup.Run.

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