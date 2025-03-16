16 марта в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в поединке 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграет против миланского «Интера». Начало — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда из города Бергамо с 58 очками разместилась на третьей позиции в таблице, уступая три пункта лидеру чемпионата.

«Аталанта» выиграла 17 встреч, семь поединков свела вничью и потерпела четыре поражения, разница мячей составляет 63:26.

Последние матчи: «Боги» неплохо провели три предыдущих поединка в чемпионате страны, сыграв дома вничью 0:0 с «Венецией», а также разгромив в выездных играх «Эмполи» 5:0 и «Ювентус» 4:0 в прошлом туре. А немногим ранее они вылетели из Лиги чемпионов, проиграв противостояние бельгийскому «Брюгге» в 1/16 финала — 1:3 и 1:2.

Не сыграют: Джанлука Скамакка и Джорджио Скалвини — вне игры.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Аталанта» в рамках Серии А не знает горечи поражений вот уже на протяжении семи поединков подряд. За это время коллектив расписал три ничейных исхода и четыре раза уходил с поля победителем. Причем в пяти последних встречах чемпионата он не пропускал. Всего же за десять предыдущих игр во всех турнирах «Аталанта» трижды уступала, но каждый раз в кубковых соревнованиях, четыре матча свели миром и добились всего трех викторий.

«Интер»

Турнирное положение: Миланский коллектив с 61 набранным баллом разместился на первой строке в таблице, опережая всего на пункт второй «Наполи».

«Интер» отпраздновал 18 викторий, семь раз сыграл вничью и трижды уступал, разница забитых и пропущенных составляет 63:27.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Змеи» в преддверии данного поединка повторно обыграл нидерландский «Фейеноорд» 2:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и пробился в четвертьфинал, выиграв и в гостях 2:0. А в двух минувших поединках чемпионата Италии они по-волевому дома одолели аутсайдера «Монцу» 3:2 и поделили очки на выезде с «Наполи» — 1:1.

Не сыграют: Петр Зелиньский, Федерико Димарко и Маттео Дармиан не помогут своей команде.

Состояние команды: «Интер» к данной игре подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, в которой раз сыграл вничью и отпраздновал пять викторий, но только две из них пришлись на матчи чемпионата страны. Всего же в отрезке минувших десяти поединков в различных соревнованиях «черно-синие» уступили дважды, оба раза в Серии А в гостевых встречах, дважды сыграли вничью и шесть матчей выиграли. И только трижды за весь этот 10-матчевый отрезок миланцы уходили с поля без пропущенного мяча и раз не смогли забить.

Статистика для ставок

«Интер» выиграл у «Аталанты» в семи предыдущих очных игра, в том числе и в Милане в первом круге — 4:0

Миланцы не пропускают от «Аталанты» вот уже на протяжении трех матчей кряду

Пять из семи предыдущих очных противостояний этих клубов завершились на ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 2.65, победа «Интера» — 2.76, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.94 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем верхового исхода, ведь зачастую между собой данные коллективы выдают весьма результативные матчи.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.92.

Прогноз: И еще здесь прогнозируем викторию «Интера», который выиграл у «Аталанты» в семи предыдущих очных поединках.

Ставка: победа «Интера» за 2.76.