Тухель прокомментировал включение Рашфорда в состав сборной Англии

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
«Я чувствовал, что он оказал огромное влияние на "Астон Виллу", в основном выходя со скамейки запасных. Его влияние было впечатляющим. Физическое воздействие было впечатляющим, и, что самое важное, его скорость, его способность защищаться и отходить назад были впечатляющими.
У меня было сильное чувство, что мы должны выдвинуть его кандидатуру, привести его в команду и подтолкнуть к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам», — цитирует Тухеля журналист Бен Джейкобс.
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Англичанам предстоят два матча: Албанией (21 марта) и Латвией (24 марта).