«Челси» прошел «Копенгаген» в Лиге конференций, но все еще не убедил

«Челси» сделал шаг вперед в Лиге конференций, обыграв «Копенгаген» 1:0 (3:1 по сумме двух матчей) и пробившись в четвертьфинал. Но назвать эту победу уверенной просто невозможно.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Челси — Копенгаген 1:0 Гол: 1:0 Кирман Дьюсбери-Холл (55') Челси: Филип Йоргенсен, Олуватосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо (Рис Джеймс, 78'), Энцо Фернандес (Коул Палмер, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл, Тирик Джордж, Джейдон Санчо (Кристофер Нкунку, 65'), Педру Нету (Genesis Antwi, 90'), Joshua Acheampong (Марк Кукурелья, 46') Копенгаген: Диант Рамай, Биргер Мелинг, Пантелис Хацидиакос, Кевин Дикс, Родриго Уэскас, Виктор Классон (Амин Шейха, 59'), Виктор Фрохольдт (Магнус Маттссон, 83'), Уильям Клем (Расмус Фальк, 76'), Габриэл Перейра, Элиас Ашури (Robert, 76'), Мохамед Эльюнуссип (Джордан Ларссон, 59') Предупреждения: Марк Кукурелья (69'), Элиас Ашури (75'), Олуватосин Адарабиойо (85'), Jacob Neestrup (85')

Лондонцы провели еще один странный вечер на «Стэмфорд Бридж» — медленный, неубедительный первый тайм, свист трибун, затем всплеск активности после выхода Коула Палмера и момент Кирнана Дьюзбери-Холла, который и решил судьбу встречи.

Энцо Мареска, несмотря на четвертую победу подряд во всех турнирах, продолжает вызывать вопросы. «Челси» все еще больше механика, чем творчество. А впереди — матч с «Арсеналом», где за такую игру могут не простить.

Первый тайм: когда даже свист — слишком громкая реакция

Игра началась с привычного для нынешнего «Челси» сценария — владение без продвижения, осторожность на грани апатии и полное отсутствие идей в атаке. «Копенгаген» же выглядел более мотивированным. Да, датчане не имели большого запаса в классе, но у них хотя бы была ясность в действиях.

«Челси» — «Копенгаген» globallookpress.com

Главная проблема «Челси» в первой половине — полная стерильность в атаке. Ни одного удара в створ за весь тайм, медленный розыгрыш мяча, никакой остроты. Джейдон Санчо растворился на левом фланге, Педру Нету изредка пытался обострять, но безрезультатно, а 19-летний Тайрик Джордж хоть и добавил немного динамизма, но не мог в одиночку оживить игру.

Защитник Джош Ачемпонг был даже вынужден спасать команду после удара Мохамеда Эльюнусси, который нашёл пространство в промежутках между линиями. Но в целом «Копенгаген» не смог выжать максимум из своей активности.

«Челси» — «Копенгаген» globallookpress.com

Когда команды ушли на перерыв, на трибунах раздался свист — болельщики явно не ожидали такого уровня игры в матче против команды, находящейся в совсем другой финансовой вселенной.

Выход Палмера, герой Дьюзбери-Холл и чуть больше жизни

Мареска понял, что что-то нужно менять, и в перерыве выпустил Коула Палмера и Марка Кукурелью. Палмер, который пропустил несколько тренировок из-за болезни, явно рассчитывал на отдых, но без него атака «Челси» просто не работала. Его выход оживил игру — команда начала двигаться быстрее, а атаки стали острее.

«Челси» — «Копенгаген» globallookpress.com

Ключевой момент случился на 55-й минуте. Кирнан Дьюзбери-Холл проявил индивидуальное мастерство: на скорости прорвался через нескольких защитников, выдержал борьбу корпусом и отправил мяч в дальний угол. Этот гол был не плодом позиционной игры Марески, а результатом личного упорства игрока.

После этого «Челси» немного раскрепостился. Палмер был близок к тому, чтобы прервать свою 10-матчевую безголевую серию, накрутил защитника и пробил в сантиметрах от штанги. Нету тоже проверял вратаря дальним ударом, но Диант Рамай среагировал.

Победа без особого напряжения, но и без восторга

«Копенгаген» до конца пытался зацепиться за результат, но реальный момент появился только в добавленное время — Родриго Уэскас пробил выше ворот из хорошей позиции. В остальном «Челси» довел игру до конца без нервов.

Вратарь Филип Йоргенсен провел один из самых спокойных вечеров в еврокубках, но проблема в том, что так же спокойно было и на трибунах. Болельщики не чувствуют связи с этой командой — слишком много механики, слишком мало вдохновения.

«Челси» — «Копенгаген» globallookpress.com

«Челси» сделал то, что должен был — вышел в четвертьфинал. В следующем раунде соперником будет «Мольде» или «Легия». Но главное испытание впереди — матч против «Арсенала» в АПЛ.