«Челси» прошел «Копенгаген» в Лиге конференций, но все еще не убедил

Лондонцы провели еще один странный вечер на «Стэмфорд Бридж» — медленный, неубедительный первый тайм, свист трибун, затем всплеск активности после выхода Коула Палмера и момент Кирнана Дьюзбери-Холла, который и решил судьбу встречи.
Энцо Мареска, несмотря на четвертую победу подряд во всех турнирах, продолжает вызывать вопросы. «Челси» все еще больше механика, чем творчество. А впереди — матч с «Арсеналом», где за такую игру могут не простить.
Первый тайм: когда даже свист — слишком громкая реакция
Игра началась с привычного для нынешнего «Челси» сценария — владение без продвижения, осторожность на грани апатии и полное отсутствие идей в атаке. «Копенгаген» же выглядел более мотивированным. Да, датчане не имели большого запаса в классе, но у них хотя бы была ясность в действиях.
Главная проблема «Челси» в первой половине — полная стерильность в атаке. Ни одного удара в створ за весь тайм, медленный розыгрыш мяча, никакой остроты. Джейдон Санчо растворился на левом фланге, Педру Нету изредка пытался обострять, но безрезультатно, а 19-летний Тайрик Джордж хоть и добавил немного динамизма, но не мог в одиночку оживить игру.
Защитник Джош Ачемпонг был даже вынужден спасать команду после удара Мохамеда Эльюнусси, который нашёл пространство в промежутках между линиями. Но в целом «Копенгаген» не смог выжать максимум из своей активности.
Когда команды ушли на перерыв, на трибунах раздался свист — болельщики явно не ожидали такого уровня игры в матче против команды, находящейся в совсем другой финансовой вселенной.
Выход Палмера, герой Дьюзбери-Холл и чуть больше жизни
Мареска понял, что что-то нужно менять, и в перерыве выпустил Коула Палмера и Марка Кукурелью. Палмер, который пропустил несколько тренировок из-за болезни, явно рассчитывал на отдых, но без него атака «Челси» просто не работала. Его выход оживил игру — команда начала двигаться быстрее, а атаки стали острее.
Ключевой момент случился на 55-й минуте. Кирнан Дьюзбери-Холл проявил индивидуальное мастерство: на скорости прорвался через нескольких защитников, выдержал борьбу корпусом и отправил мяч в дальний угол. Этот гол был не плодом позиционной игры Марески, а результатом личного упорства игрока.
После этого «Челси» немного раскрепостился. Палмер был близок к тому, чтобы прервать свою 10-матчевую безголевую серию, накрутил защитника и пробил в сантиметрах от штанги. Нету тоже проверял вратаря дальним ударом, но Диант Рамай среагировал.
Победа без особого напряжения, но и без восторга
«Копенгаген» до конца пытался зацепиться за результат, но реальный момент появился только в добавленное время — Родриго Уэскас пробил выше ворот из хорошей позиции. В остальном «Челси» довел игру до конца без нервов.
Вратарь Филип Йоргенсен провел один из самых спокойных вечеров в еврокубках, но проблема в том, что так же спокойно было и на трибунах. Болельщики не чувствуют связи с этой командой — слишком много механики, слишком мало вдохновения.
«Челси» сделал то, что должен был — вышел в четвертьфинал. В следующем раунде соперником будет «Мольде» или «Легия». Но главное испытание впереди — матч против «Арсенала» в АПЛ.