Расслабленный «Челси» едва не упустил победу над «Копенгагеном»

«Челси» провёл неоднозначный матч в Копенгагене, но в итоге уезжает из Дании с комфортным преимуществом перед ответной встречей.
Подопечные Энцо Марески не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме, но вышли с совершенно другим настроем после перерыва и забили уже на первой минуте второго тайма.
Отличился Рис Джеймс, а затем Энцо Фернандес увеличил перевес «синих». Хозяева отыграли один мяч, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры.
Унылая игра и минимум моментов в первые 45 минут
Копенгагенский стадион «Паркен» обеспечил отличную атмосферу — болельщики гнали свою команду вперёд, но на поле «Копенгаген» и «Челси» выдали довольно скучную первую половину.
Датчане были более активными в начале встречи. Уже на 4-й минуте Элиас Ашури пробил низом, но мяч без проблем забрал Роберт Санчес. Это был единственный удар в створ за всю первую 45-минутку.
«Челси» выглядел пассивно. Энцо Мареска решил дать шанс молодому нападающему Шумайре Меука — 17-летний форвард стал самым юным игроком в истории клуба, вышедшим в старте в еврокубках.
Однако дебют получился неудачным: юный англичанин выглядел потерянным на поле и стал частью тройной замены в перерыве.
Единственные полумоменты «синих» в первой половине — удар Коула Палмера мимо ворот с 22 метров и неточный удар головой Тайрика Джорджа. В остальном игра «Челси» не производила впечатления фаворита турнира.
Гол Джеймса меняет ход игры
Мареска понял, что нужно что-то менять, и освежил атаку сразу тремя заменами в перерыве. Рис Джеймс, недавно вернувшийся после травмы, получил капитанскую повязку и в начале второго тайма стал ключевой фигурой.
Прошла всего минута после перерыва, когда Марк Кукурелья прорвался по левому флангу и прострелил в центр. Мяч отскочил к Джеймсу, и капитан «Челси» выстрелил низом с 30 метров точно в угол — 0:1.
После гола «Челси» заиграл увереннее, но «Копенгаген» мог быстро сравнять счёт. Виктор Классон получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол — мяч угодил в штангу и отскочил прямо в руки Санчесу.
Фернандес укрепляет преимущество, «Копенгаген» не сдается
«Челси» удвоил своё преимущество на 65-й минуте. Опять активный Кукурелья отобрал мяч на фланге, Нкунку разогнал атаку, а Джордж прострелил на Энцо Фернандеса — аргентинец точно пробил в касание.
Казалось, что датчане сломлены, но они быстро нашли в себе силы ответить. На 73-й минуте Маркос Лопес навесил со стандарта, и Габриэль Перейра выиграл борьбу в воздухе, пробив головой мимо Санчеса.
«Челси» контролирует ситуацию перед ответной встречей
В последние минуты «Челси» скорее не давал сопернику создать моменты для второго гола, чем пытался дожать. Уверенно контролировали игру и довели её до победы.
Теперь Мареске и его команде достаточно не проиграть в Лондоне, чтобы выйти в четвертьфинал. «Челси» остаётся главным фаворитом Лиги конференций, и эта победа ещё на шаг приблизила их к финалу в Польше. Как-то слишком буднично и прагматично «синие» идут к финалу.