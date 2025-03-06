Расслабленный «Челси» едва не упустил победу над «Копенгагеном»

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций УЕФА датский «Копенгаген» потерпел домашнее поражение от английского «Челси» — 1:2.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Копенгаген — Челси 1:2 Голы: 0:1 Рис Джеймс (46'), 0:2 Энцо Фернандес (65'), 1:2 Габриэл Перейра (79') Копенгаген: Диант Рамай, Кевин Дикс (Мунаше Гарананга, 79'), Пантелис Хацидиакос, Биргер Мелинг (Маркос Лопес, 70'), Георгий Гочолеишвили (Родриго Уэскас, 70'), Габриэл Перейра, Виктор Классон (Магнус Маттссон, 65'), Уильям Клем, Виктор Фрохольдт, Элиас Ашури (Robert, 65'), Амин Шейха Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Мало Гюсто (Марк Кукурелья, 25'), Бенуа Бадьяшиль (Леви Колвилл, 46'), Олуватосин Адарабиойо, Кирман Дьюсбери-Холл, Коул Палмер (Джейдон Санчо, 72'), Мойсес Кайседо (Энцо Фернандес, 46'), Трево Чалоба, Тирик Джордж, Shumaira Mheuka (Кристофер Нкунку, 46') Предупреждения: Кевин Дикс (77'), Амин Шейха (87'), Энцо Фернандес (87'), Маркос Лопес (90'), Пантелис Хацидиакос (90 + 1')

«Челси» провёл неоднозначный матч в Копенгагене, но в итоге уезжает из Дании с комфортным преимуществом перед ответной встречей.

Подопечные Энцо Марески не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме, но вышли с совершенно другим настроем после перерыва и забили уже на первой минуте второго тайма.

Отличился Рис Джеймс, а затем Энцо Фернандес увеличил перевес «синих». Хозяева отыграли один мяч, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры.

Унылая игра и минимум моментов в первые 45 минут

Копенгагенский стадион «Паркен» обеспечил отличную атмосферу — болельщики гнали свою команду вперёд, но на поле «Копенгаген» и «Челси» выдали довольно скучную первую половину.

Датчане были более активными в начале встречи. Уже на 4-й минуте Элиас Ашури пробил низом, но мяч без проблем забрал Роберт Санчес. Это был единственный удар в створ за всю первую 45-минутку.

«Копенгаген» — «Челси» x.com/ChelseaFC

«Челси» выглядел пассивно. Энцо Мареска решил дать шанс молодому нападающему Шумайре Меука — 17-летний форвард стал самым юным игроком в истории клуба, вышедшим в старте в еврокубках.

Однако дебют получился неудачным: юный англичанин выглядел потерянным на поле и стал частью тройной замены в перерыве.

«Копенгаген» — «Челси» x.com/ChelseaFC

Единственные полумоменты «синих» в первой половине — удар Коула Палмера мимо ворот с 22 метров и неточный удар головой Тайрика Джорджа. В остальном игра «Челси» не производила впечатления фаворита турнира.

Гол Джеймса меняет ход игры

Мареска понял, что нужно что-то менять, и освежил атаку сразу тремя заменами в перерыве. Рис Джеймс, недавно вернувшийся после травмы, получил капитанскую повязку и в начале второго тайма стал ключевой фигурой.

Прошла всего минута после перерыва, когда Марк Кукурелья прорвался по левому флангу и прострелил в центр. Мяч отскочил к Джеймсу, и капитан «Челси» выстрелил низом с 30 метров точно в угол — 0:1.

«Копенгаген» — «Челси» x.com/ChelseaFC

После гола «Челси» заиграл увереннее, но «Копенгаген» мог быстро сравнять счёт. Виктор Классон получил мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол — мяч угодил в штангу и отскочил прямо в руки Санчесу.

Фернандес укрепляет преимущество, «Копенгаген» не сдается

«Челси» удвоил своё преимущество на 65-й минуте. Опять активный Кукурелья отобрал мяч на фланге, Нкунку разогнал атаку, а Джордж прострелил на Энцо Фернандеса — аргентинец точно пробил в касание.

«Копенгаген» — «Челси» x.com/ChelseaFC

Казалось, что датчане сломлены, но они быстро нашли в себе силы ответить. На 73-й минуте Маркос Лопес навесил со стандарта, и Габриэль Перейра выиграл борьбу в воздухе, пробив головой мимо Санчеса.

«Челси» контролирует ситуацию перед ответной встречей

В последние минуты «Челси» скорее не давал сопернику создать моменты для второго гола, чем пытался дожать. Уверенно контролировали игру и довели её до победы.

«Копенгаген» — «Челси» x.com/ChelseaFC

Теперь Мареске и его команде достаточно не проиграть в Лондоне, чтобы выйти в четвертьфинал. «Челси» остаётся главным фаворитом Лиги конференций, и эта победа ещё на шаг приблизила их к финалу в Польше. Как-то слишком буднично и прагматично «синие» идут к финалу.