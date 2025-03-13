Кафанов: Большое желание, чтобы сыграли все вратари

Тренер вратарей сборной Россиирассказал о выборе голкиперов на мартовский сбор.

«Большое желание дать каждому из вызванных вратарей возможность сыграть было и есть, вне зависимости от соперника. В матчах с Гренадой и Замбией возможны разные варианты: может быть, сыграют два вратаря по целому матчу, а может быть — каждый из четверых по тайму.

Для начала посмотрим всех голкиперов в тренировочном процессе. Многое будет зависеть от того, получим ли одобрение на замену вратаря по ходу игры от Валерия Георгиевича Карпина», — приводит слова Кафанова пресс-служба РФС.

19 марта сборная России в товарищеском матче сыграет с Гренадой, а 25 марта встретится с командой Замбии.