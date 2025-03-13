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    «Айнтрахт» и «Буде-Глимт» с Хайкиным в составе вышли в 1/4 финала Лиги Европы

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    Подошли к концу еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Марио Гетце
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    Марио Гетце

    Немецкий «Айнтрахт» легко на своем поле переиграл голландский «Аякс» — 4:1.

    В составе «орлов» дублем отличился ветеран Марио Гетце, также забивали Жан-Маттео Баойя и Юго Экитике.

    Единственный мяч у гостей на счету Кеннета Тейлора.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Айнтрахт Ф — Аякс 4:1
    Голы: 1:0 Жан-Маттео Баойя (7'), 2:0 Марио Гётце (25'), 3:0 Уго Экитике (67'), 3:1 Кеннет Тейлор (78'), 4:1 Марио Гётце (82') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен (Орель Аменда, 85'), Тута, Робин Кох, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Махмуд Дахуд, 77'), Хуго Ларссон, Ансгар Кнауфф, Марио Гётце (Фарес Шаиби, 85'), Жан-Маттео Баойя (Джан Узун, 72'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 77') Аякс: Матеус, Ахметджан Каплан, Даниэле Ругани, Лукас Роза (Антон Гоэи, 69'), Бранко ван ден Бомен, Дави Классен, Оливер Валакен Эдвардсен, Стивен Бергёйс (Мика Годтс, 63'), Don-Angelo Konadu (Бертран Траоре, 63'), Jorthy Mokio (Кеннет Тейлор, 63'), Dies Janse (Йоррел Хато, 79')

    Первый матч также остался за «Айнтрахтом» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Греческий «Олимпиакос» переиграл норвежский «Буде-Глимт» — 2:1. Этого не хватило хозяевам для прохода в четвертьфинал, первую игру выиграл соперник со счетом 3:0.

    В составе «Буде-Глимт» 90 минут на поле провел российский голкипер Никита Хайкин.

    Оба мяча в составе «Олимпиакоса» забил Роман Яремчук. Единственный мяч за гостей на счету Каспер Хег.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Олимпиакос — Будё-Глимт 2:1
    Голы: 0:1 Каспер Хёг (36'), 1:1 Роман Яремчук (53'), 2:1 Роман Яремчук (65') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Панайотис Рецос, Лоренцо Пирола, Франсиско Ортега (Bruno Onyemaechi, 75'), Родинеи, Жоау да Кошта, Сантьяго Эссе (Christos Mouzakitis, 46'), Дани Гарсия, Андре Орта (Роман Яремчук, 46'), Франциско Мачадо (Жулиан Бьянкон, 83'), Желсон Мартинш (Луис Пальма, 79') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Один Бьортуфт, Ульрик Салтнес (Сондре Эукленн, 90'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд (Брис Вембангомо, 69'), Йенс Хёуге (Вилладс Нильсен, 87'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 68'), Хокон Эвьен (Исак Дюбвик Мяяття, 90'), Ole Didrik Blomberg, Jostein Gundersen Предупреждения: Фредрик Шёвольд (30'), Желсон Мартинш (39'), Родинеи (41'), Никита Хайкин (74'), Хокон Эвьен (88'), Жулиан Бьянкон (90 + 4') Удаление: Константинос Цолакис (89')

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