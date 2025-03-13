«Айнтрахт» и «Буде-Глимт» с Хайкиным в составе вышли в 1/4 финала Лиги Европы

Подошли к концу еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

Немецкий «Айнтрахт» легко на своем поле переиграл голландский «Аякс» — 4:1.

В составе «орлов» дублем отличился ветеран Марио Гетце, также забивали Жан-Маттео Баойя и Юго Экитике.

Единственный мяч у гостей на счету Кеннета Тейлора.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Айнтрахт Ф — Аякс 4:1 Голы: 1:0 Жан-Маттео Баойя (7'), 2:0 Марио Гётце (25'), 3:0 Уго Экитике (67'), 3:1 Кеннет Тейлор (78'), 4:1 Марио Гётце (82') Айнтрахт Ф: Кауан Сантос, Расмус Кристенсен (Орель Аменда, 85'), Тута, Робин Кох, Натаниэль Браун, Эйе Скири (Махмуд Дахуд, 77'), Хуго Ларссон, Ансгар Кнауфф, Марио Гётце (Фарес Шаиби, 85'), Жан-Маттео Баойя (Джан Узун, 72'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 77') Аякс: Матеус, Ахметджан Каплан, Даниэле Ругани, Лукас Роза (Антон Гоэи, 69'), Бранко ван ден Бомен, Дави Классен, Оливер Валакен Эдвардсен, Стивен Бергёйс (Мика Годтс, 63'), Don-Angelo Konadu (Бертран Траоре, 63'), Jorthy Mokio (Кеннет Тейлор, 63'), Dies Janse (Йоррел Хато, 79')

Первый матч также остался за «Айнтрахтом» со счетом 2:1.

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Греческий «Олимпиакос» переиграл норвежский «Буде-Глимт» — 2:1. Этого не хватило хозяевам для прохода в четвертьфинал, первую игру выиграл соперник со счетом 3:0.

В составе «Буде-Глимт» 90 минут на поле провел российский голкипер Никита Хайкин.

Оба мяча в составе «Олимпиакоса» забил Роман Яремчук. Единственный мяч за гостей на счету Каспер Хег.