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    «Атлетико» — «Реал»«Реал» снова разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ. Дерби закончилось драматичной серией пенальти
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    Куртуа прокомментировал отмененный гол «Атлетико» в серии пенальти

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об отмененном голе форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4).

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Я почувствовал, что происходит что-то странное, поэтому сразу сказал об этом судье, и затем подтвердилось, что было двойное касание, а значит, гол не засчитали, что, конечно, дало нам преимущество.

    Альварес поскользнулся и коснулся мяча дважды, а это считается нереализованным пенальти — дважды касаться мяча нельзя. Это невезение, но таковы правила», — приводит слова Куртуа BBC.

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    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сразится с лондонским «Арсеналом».

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