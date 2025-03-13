Куртуа прокомментировал отмененный гол «Атлетико» в серии пенальти

Вратарь «Реала»высказался об отмененном голе форварда «Атлетико»в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4).

«Я почувствовал, что происходит что-то странное, поэтому сразу сказал об этом судье, и затем подтвердилось, что было двойное касание, а значит, гол не засчитали, что, конечно, дало нам преимущество.

Альварес поскользнулся и коснулся мяча дважды, а это считается нереализованным пенальти — дважды касаться мяча нельзя. Это невезение, но таковы правила», — приводит слова Куртуа BBC.

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В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сразится с лондонским «Арсеналом».