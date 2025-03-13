Куртуа прокомментировал отмененный гол «Атлетико» в серии пенальти

Тибо Куртуа Фото: globallookpress.com
«Я почувствовал, что происходит что-то странное, поэтому сразу сказал об этом судье, и затем подтвердилось, что было двойное касание, а значит, гол не засчитали, что, конечно, дало нам преимущество.
Альварес поскользнулся и коснулся мяча дважды, а это считается нереализованным пенальти — дважды касаться мяча нельзя. Это невезение, но таковы правила», — приводит слова Куртуа BBC.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
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