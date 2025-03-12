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    «Атлетико» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Дерби Мадрида в 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» примет «Реал» в рамках ответной встречи. Первая игра закончилась победой «Реала» 2:1. Начало матча в 23:00.

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    «Атлетико» после поражения от «Реала» проиграл в чемпионате Испании, уступив 1:2 «Хетафе», что стало неожиданным исходом. Вероятно, что в этом матче на «матрасников» будет оказываться большое давления в связи с последними неудачами.

    «Реал» же на выходных обыграл «Райо Вальекано» 2:1. У команды Анчелотти 4 победы в 5 матчах. Таким образом, «сливочные» должны находиться в хорошем расположении духа.

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    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.63 и 4.50.

    • На победу команд в матче букмекеры дают 2.65 и 2.70 соответственно. За 3.45 и 1.33 можно поставить на проход команд в следующий раунд.

    • Ставка искусственного интеллекта: 1:0 в пользу «Реала».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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