«Атлетико» после поражения от «Реала» проиграл в чемпионате Испании, уступив 1:2 «Хетафе», что стало неожиданным исходом. Вероятно, что в этом матче на «матрасников» будет оказываться большое давления в связи с последними неудачами.
«Реал» же на выходных обыграл «Райо Вальекано» 2:1. У команды Анчелотти 4 победы в 5 матчах. Таким образом, «сливочные» должны находиться в хорошем расположении духа.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.63 и 4.50.
- На победу команд в матче букмекеры дают 2.65 и 2.70 соответственно. За 3.45 и 1.33 можно поставить на проход команд в следующий раунд.
- Ставка искусственного интеллекта: 1:0 в пользу «Реала».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
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