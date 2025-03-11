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    «Динамо» Мч — «Локомотив»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 1/8 финала плей-офф Кубка России Пути Регионов «Локомотив» сыграет в гостях у махачкалинского «Динамо». Начало игры в 19:00 мск.

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    Команды совсем недавно сыграли в матче РПЛ. В стартовом после паузы туре соперники провели ничейный поединок, который завершился ничьей 1:1. После этого «Локо» сыграл 1:1 с «Ахматом», а хозяева уступили 0:4 московскому «Динамо».

    В прошлом раунде Кубка «Динамо» обыграло «Сочи», а «Локомотив» не справился с «Динамо» Москва, из-за чего оказался в Пути регионов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.

    • Букмекеры дают 3.55 и 2.16 на победу команд в основное время, 2.40 и 1.60 — на победу с учетом дополнительного времени и серии пенальти.

    • Савка искусственного интеллекта — ничья 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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