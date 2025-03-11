ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Спартак»«Рубин» переиграл «Спартак»: дубль Даку, шедевр Барко с пенальти и двойное удаление «Реал»«Реал» лениво обыграл «Райо Вальекано». «Атлетико» падает на третью строчку «Наполи» — «Фиорентина» «Наполи» со скрипом обыграл «Фиорентину». Конте преследует «Интер»
    Все новости спорта

    Игра получится не самой забивной

    «Динамо» Мх — «Локомотив»: прогноз на Кубок России 11 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Локомотив Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Динамо» Мх — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эгаш Касинтура
    11 марта в четвертьфинале Кубка России Путь регионов по футболу сыграют «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 11 Марта 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:00 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: в таблице чемпионате России «Динамо» Махачкала идет на 13-м месте с 18 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре РПЛ команда Хасанби Биджиева неожиданно уступила с разгромным счетом 0:4 московскому «Динамо».

    Динамо Мх — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.904.001.72Бонус€600
    •

    Махачкалинский клуб выглядел не настолько слабее в этой игре, но соперник смог реализовать все свои моменты, а также воспользовался некоторыми ошибками обороны.

    Ранее была ничья в рамках 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

  • «Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов
  • Интервью с экс-наставником «Рубина» о главных интригах весеннего отрезка сезона РПЛ
  • 07/03/2025

    • Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

    Состояние команды: если в первом матче после возобновления сезона с «Локомотивом» махачкалинское «Динамо» выглядело очень уверенно и по делу взяло очко, то против московских одноклубников у нее не очень получилась игра, но, конечно, разгрома команда точно не заслужила.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: сейчас «Локомотив» занимает пятую строчку в таблице РПЛ с 37 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: против «Ахмата» (1:1) команда Михаила Галактионова выглядела намного лучше, чем в первой игре второй части чемпионата, но победить все равно не смогла.

    Единственный мяч за «Локомотив» забил Алексей Батраков уже на 16-й минуте, соперник смог отыграться еще до перерыва. Во втором тайме железнодорожники выглядел лучше, но добыть победу все равно не смогли.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого была ничья в чемпионате России против махачкалинского «Динамо» (1:1).

    Не сыграют: травмирован — Баринов (п).

    Состояние команды: пока «Локомотив» выглядит несколько тяжеловатым и не совсем набрал форму. В первом матче после возобновления сезона команда выглядела не лучшим образом, в игре против «Ахмата» уже поувереннее. Но все равно пока «Локомотив» далек от своей лучшей формы.

    Статистика для ставок

    • В первом круге чемпионата России «Локомотив» дома победил со счетом 2:0

    • Во втором круге команды между собой сыграли вничью (1:1)

    • «Локомотив» обе встречи после возобновления чемпионата сыграл вничью (1:1), «Динамо» Мх проиграло «Динамо» М (0:4) и сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 4,80, а на «Локомотив» Москва — 1,70, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

    Прогноз: сейчас обе команды далеки от оптимальных кондиций, есть проблемы с созданием моментов и завершением. После разгромного поражения в прошлом туре в «Динамо» Мх сделают выводы и в первую очередь сосредоточатся на обороне своих ворот, матч очень важен и любая ошибка может дорого обойтись каждой из команд.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,97.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, на своем поле махачкалинцы намного сильнее, в 19-м туре они очень были близки к победе над «Локомотивом».

    Дополнительная ставка: победа «Динамо» Мх с форой 0 в основное время за 3,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Панджшер — Хулбук
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Баркчи Гиссар — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лада — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Балтика — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Эстеглаль Тегеран
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бургос — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Мх — «Локомотив»: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 11.03.202519:00. Игра получится не самой забивной
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры