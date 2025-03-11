11 марта в четвертьфинале Кубка России Путь регионов по футболу сыграют «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва. Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: в таблице чемпионате России «Динамо» Махачкала идет на 13-м месте с 18 очками.

Последние матчи: в 20-м туре РПЛ команда Хасанби Биджиева неожиданно уступила с разгромным счетом 0:4 московскому «Динамо».

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Махачкалинский клуб выглядел не настолько слабее в этой игре, но соперник смог реализовать все свои моменты, а также воспользовался некоторыми ошибками обороны.

Ранее была ничья в рамках 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

Состояние команды: если в первом матче после возобновления сезона с «Локомотивом» махачкалинское «Динамо» выглядело очень уверенно и по делу взяло очко, то против московских одноклубников у нее не очень получилась игра, но, конечно, разгрома команда точно не заслужила.

«Локомотив»

Турнирное положение: сейчас «Локомотив» занимает пятую строчку в таблице РПЛ с 37 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: против «Ахмата» (1:1) команда Михаила Галактионова выглядела намного лучше, чем в первой игре второй части чемпионата, но победить все равно не смогла.

Единственный мяч за «Локомотив» забил Алексей Батраков уже на 16-й минуте, соперник смог отыграться еще до перерыва. Во втором тайме железнодорожники выглядел лучше, но добыть победу все равно не смогли.

До этого была ничья в чемпионате России против махачкалинского «Динамо» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Баринов (п).

Состояние команды: пока «Локомотив» выглядит несколько тяжеловатым и не совсем набрал форму. В первом матче после возобновления сезона команда выглядела не лучшим образом, в игре против «Ахмата» уже поувереннее. Но все равно пока «Локомотив» далек от своей лучшей формы.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата России «Локомотив» дома победил со счетом 2:0

Во втором круге команды между собой сыграли вничью (1:1)

«Локомотив» обе встречи после возобновления чемпионата сыграл вничью (1:1), «Динамо» Мх проиграло «Динамо» М (0:4) и сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 4,80, а на «Локомотив» Москва — 1,70, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: сейчас обе команды далеки от оптимальных кондиций, есть проблемы с созданием моментов и завершением. После разгромного поражения в прошлом туре в «Динамо» Мх сделают выводы и в первую очередь сосредоточатся на обороне своих ворот, матч очень важен и любая ошибка может дорого обойтись каждой из команд.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,97.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, на своем поле махачкалинцы намного сильнее, в 19-м туре они очень были близки к победе над «Локомотивом».

Дополнительная ставка: победа «Динамо» Мх с форой 0 в основное время за 3,50.