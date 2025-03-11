Динамо Мх
Локомотив
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: в таблице чемпионате России «Динамо» Махачкала идет на 13-м месте с 18 очками.
Последние матчи: в 20-м туре РПЛ команда Хасанби Биджиева неожиданно уступила с разгромным счетом 0:4 московскому «Динамо».
Динамо Мх — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Махачкалинский клуб выглядел не настолько слабее в этой игре, но соперник смог реализовать все свои моменты, а также воспользовался некоторыми ошибками обороны.
Ранее была ничья в рамках 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).
Состояние команды: если в первом матче после возобновления сезона с «Локомотивом» махачкалинское «Динамо» выглядело очень уверенно и по делу взяло очко, то против московских одноклубников у нее не очень получилась игра, но, конечно, разгрома команда точно не заслужила.
«Локомотив»
Турнирное положение: сейчас «Локомотив» занимает пятую строчку в таблице РПЛ с 37 очками.
Последние матчи: против «Ахмата» (1:1) команда Михаила Галактионова выглядела намного лучше, чем в первой игре второй части чемпионата, но победить все равно не смогла.
Единственный мяч за «Локомотив» забил Алексей Батраков уже на 16-й минуте, соперник смог отыграться еще до перерыва. Во втором тайме железнодорожники выглядел лучше, но добыть победу все равно не смогли.
До этого была ничья в чемпионате России против махачкалинского «Динамо» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Баринов (п).
Состояние команды: пока «Локомотив» выглядит несколько тяжеловатым и не совсем набрал форму. В первом матче после возобновления сезона команда выглядела не лучшим образом, в игре против «Ахмата» уже поувереннее. Но все равно пока «Локомотив» далек от своей лучшей формы.
Статистика для ставок
- В первом круге чемпионата России «Локомотив» дома победил со счетом 2:0
- Во втором круге команды между собой сыграли вничью (1:1)
- «Локомотив» обе встречи после возобновления чемпионата сыграл вничью (1:1), «Динамо» Мх проиграло «Динамо» М (0:4) и сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 4,80, а на «Локомотив» Москва — 1,70, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,83.
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Прогноз: сейчас обе команды далеки от оптимальных кондиций, есть проблемы с созданием моментов и завершением. После разгромного поражения в прошлом туре в «Динамо» Мх сделают выводы и в первую очередь сосредоточатся на обороне своих ворот, матч очень важен и любая ошибка может дорого обойтись каждой из команд.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,97.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, на своем поле махачкалинцы намного сильнее, в 19-м туре они очень были близки к победе над «Локомотивом».
Дополнительная ставка: победа «Динамо» Мх с форой 0 в основное время за 3,50.