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    Александр Шмурнов«В Ливерпуле мы увидим "ПСЖ" совсем другим». Александр Шмурнов — о самых интересных европейских матчах и ответных встречах ЛЧ
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    Кварацхелия: Шансы в матче с «Ливерпулем» — 50 на 50

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    Хавбек «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Мы мотивированы. Конечно, когда вы играете против "Ливерпуля" на "Энфилде", вам не нужна дополнительная мотивация. Для нас большая честь играть в Лиге чемпионов, у нас в команде отличный настрой, и мы постараемся победить во вторник.

    Шансы 50 на 50, потому что я думаю, что нелегко доминировать против "Ливерпуля". Мы сделали это и показали хороший футбол. Но на матче во вторник шансы будут 50 на 50», — цитирует Хвича RMC Sport.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится завтра, 11 марта, и начнется в 23:00 мск. В первой игре мерсисайдцы одержали победу со счетом 1:0.

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