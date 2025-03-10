Кварацхелия: Шансы в матче с «Ливерпулем» — 50 на 50

Хавбеквысказался о предстоящем матче против

«Мы мотивированы. Конечно, когда вы играете против "Ливерпуля" на "Энфилде", вам не нужна дополнительная мотивация. Для нас большая честь играть в Лиге чемпионов, у нас в команде отличный настрой, и мы постараемся победить во вторник.

Шансы 50 на 50, потому что я думаю, что нелегко доминировать против "Ливерпуля". Мы сделали это и показали хороший футбол. Но на матче во вторник шансы будут 50 на 50», — цитирует Хвича RMC Sport.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится завтра, 11 марта, и начнется в 23:00 мск. В первой игре мерсисайдцы одержали победу со счетом 1:0.