В «Динамо» сообщили, когда Тюкавин вернется в Россию

Генеральный директор «Динамо»отметил, что форвард11 марта вернется в страну после операции в Германии.

Тюкавину ранее диагностировали травму передней крестообразной связки по итогам матча РПЛ с «Ростовом» (1:1). Форвард может пропустить около полугода после операции на колене. 6 марта игрока прооперировали в Мюнхене.

«Когда команда вернулась из Ростова-на-Дону сразу после игры, Косте сделали МРТ сразу же с утра. Когда диагностировали травму, быстро определились с клиникой, вылетели туда в среду, а уже в четверг была операция. Слова поддержки получали со всех сторон, но лучше у Кости спросить о конкретике. Я лично его, конечно же, поддержал. Почему именно клиника в Германии, лучше спросите у нашего главного врача, но в принципе мы обсуждали этот вопрос внутри, и был полный консенсус по этому решению. Клиника квалифицированная, имеющая большой опыт, докторов мы знали.

Как только выпишут, он сразу приедет в Россию, во вторник. Мне он говорил, что самочувствие нормальное после операции, все идет по плану», — сказал Пивоваров ТАСС.