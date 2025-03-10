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    «Эспаньол» — «Жирона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Эспаньол» и «Жирона» сыграют последний матч в 27-м туре испанской Примеры. Начало игры в 23:00 мск.

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    «Эспаньолу» нужна победа, поскольку команда находится в одном пункте от зоны вылета. В прошлом туре хозяевам удалось выиграть. Они одолели «Алавес».

    «Жирона» потеряла 11 очков в 5 последних турах и опустилась на 14-е место в таблице. В минувшем туре команда сыграла 2:2 с «Сельтой», прервав серию из трех поражений.

    В Барселоне команды сыграли всего 4 раза и «Жирона» ни разу не уступила — 3 победы и ничья. На данный момент гости идут на серии из 5 матчей без поражений в очных противостояниях.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

    • Букмекеры считают «Жирону» фаворитом поединка за 2.50. На победу «Эспаньола» они предлагают 3.10.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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