«Эспаньол» на своей арене примет «Жирону» в 27-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 10 марта и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: С 27 набранными очками клуб из Барселоны находится в нижней части таблицы, опережая зону вылета на три балла при игре в запасе.

«Эспаньол» выиграл семь встреч из 25 проведенных, шесть матчей свел вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей составляет 24:36.

Последние матчи: «Попугаи» в прошлом своем проведенном поединке на выезде смогли минимально выиграть у «Алавеса» со счетом 1:0. До этого была домашняя ничья 1:1 с «Атлетиком» из Бильбао и проигрыш в гостях от «Реал Сосьедада» 1:2.

Не сыграют: Все игроки основного состава готовы помочь своей команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эспаньол» весьма неплохо отыграл свои семь предыдущих встреч, проиграв только одну из них, да и ту на выезде и с минимальным счетом. В остальных же шести других поединках за это время «сине-белые» расписали три результативные мировые и добились трех выигрышей, но все с разницей в один мяч и два из них были домашними причем одна над самим мадридским «Реалом» — 1:0.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонская команда в таблице разместилась на 13 позиции с 32 очками и от шестой еврокубковой строки отстает на шесть пунктов.

«Жирона» выиграла девять матчей из 26 проведенных, пять раз сыграла вничью и 12 игр проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 34:39.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Жирондинцы» в предыдущем туре в рамках Примеры расписали домашнюю мировую с «Сельтой» из Виго, сыграв со счетом 2:2. А ранее они проиграли три игры кряду, уступив дома 1:2 «Хетафе», а также на выезде «Атлетику» 0:3 и «Реалу» 0:2.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Состояние команды: У «Жироны» сейчас 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой была одна мировая и три проигрыша, два из которых без забитых мячей. Всего же за предыдущие девять игр во всех соревнованиях каталонцы проиграли аж в семи случаях, а также по разу победили и сыграли вничью. И в данном отрезке семь встреч пришлись на Примеру, где была одна виктория, одна мировая и пять проигрышей.

Статистика для ставок

«Эспаньол» в Примере проиграл лишь раз за семь предыдущих игр при трех выигрышах

«Жирона» имеет сейчас 4-матчевую серию без побед в чемпионате страны, проиграв трижды за данный период

В первом круге «Жирона» разгромила дома «Эспаньол» со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Жироны» букмекеры дают коэффициент 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа «Эспаньола» оценена в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.69 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии победу «Эспаньола», который имеет более лучшую форму, чем «Жирона», проигравшую пять матчей чемпионата из семи предыдущих.

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 3.25.

Прогноз: И также от данного противостояния ожидаем обмена забитыми мячами, учитывая их неплохую результативность в последнем промежутке.

Ставка: обе забьют за 1.95.