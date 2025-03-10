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    Быстров: В России сейчас нет форвардов, к сожалению

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    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров дал комментарий по поводу уровня нынешних отечественных форвардов.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «У нас сейчас нет форвардов, к сожалению. Даже близко к тем, которые были в любое другое поколение. Тюкавин сломался и даже не знаешь, кем его можно заменить.

    Чалов? Не видел в нем лидера сборной. Хорошо себя проявлял в ЦСКА? Пятнадцать лет назад и Кержаков был в сумасшедшей форме... Давайте это вспомним. На данный момент он слабый. Поехал "в более сильный чемпионат", где не может себя проявить, отовсюду вылетели», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Чалов сейчас выступает в составе греческого ПАОКа. На его счету 34 матча, пять голов и пять ассистов в этом сезоне.

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