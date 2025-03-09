В прошлом туре «Реал» проиграл «Бетису» 1:2 и теперь вынужден догонять «Барселону» и «Атлетико».
Давления добавляет и то, что в последних трех матчах с «Райо» «сливочные» выиграть не смогли. Они лишь добились ничьи. Хотя сейчас «пчелы» не такие успешные. Они не могут выиграть третий тур подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 1.28 на победу «Реала» и 11.0 на победу «Райо Вальекано», на ничью — 6.10.
- Ставка ИИ — победа «Реала» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
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