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    «Реал» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    в 27-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано». Игра состоится 9 марта в 18:15 по мск.

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    В прошлом туре «Реал» проиграл «Бетису» 1:2 и теперь вынужден догонять «Барселону» и «Атлетико».

    Давления добавляет и то, что в последних трех матчах с «Райо» «сливочные» выиграть не смогли. Они лишь добились ничьи. Хотя сейчас «пчелы» не такие успешные. Они не могут выиграть третий тур подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры дают 1.28 на победу «Реала» и 11.0 на победу «Райо Вальекано», на ничью — 6.10.

    • Ставка ИИ — победа «Реала» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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