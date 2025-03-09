в 27-м туре чемпионата Испании мадридскийпримет. Игра состоится 9 марта в 18:15 по мск.

В прошлом туре «Реал» проиграл «Бетису» 1:2 и теперь вынужден догонять «Барселону» и «Атлетико».

Давления добавляет и то, что в последних трех матчах с «Райо» «сливочные» выиграть не смогли. Они лишь добились ничьи. Хотя сейчас «пчелы» не такие успешные. Они не могут выиграть третий тур подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры дают 1.28 на победу «Реала» и 11.0 на победу «Райо Вальекано», на ничью — 6.10.

Ставка ИИ — победа «Реала» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.