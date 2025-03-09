9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив продолжают борьбу за титулы на всех фронтах.

В чемпионате Испании «сливочные» имеют в своем активе 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

Команда из Мадрида 55 раз поразила ворота соперника и 25 раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели «королевский клуб» обыграл «Атлетико» (2:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этого же мадридцы неожиданно уступили «Бетису» (1:2) в чемпионате страны.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим же действующие чемпионы Испании обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке страны и «Жирону» (2:0) — в чемпионате.

Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао и Хесус Вальехо.

Состояние команды: столичный коллектив продолжает выступать стабильно. В этом сезоне «Реал» еще как может взять требл, так и остаться ни с чем. Подопечные Карло Анчелотти в борьбе и впереди их ждет самое интересное.

Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил всех игроков и никого не подписал.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: команда из Мадрида борется за место в зоне еврокубков в этом сезоне.

Сейчас в активе «пчел» 36 очков и и седьмая строчка в турнирной таблице.

Мадридцы смогли забить 28 мячей, а пропустили всего 27.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Испании сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

До этого же мадридский коллектив уступил «Райо Вальекано» (0:1) и «Барселоне» (0:1).

Перед этим столичная команда смогла победить «Вальядолид» (1:0), «Леганес» (1:0) и «Жирону» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Серхио Камельо, Унаи Лопес, Хонатан Кабайеро и Иси Палазон.

Состояние команды: сейчас задачей «Райо Вальекано» является попасть в зону еврокубков, что будет сделать крайне сложно. Для подопечных Иньиго Переса пока что это максимум, которому будут все рады.

Во время зимнего трансферного окна в «Райо Вальекано» никто не пришел, а покинули команду только не основные игроки.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Райо Вальекано» не может победить на протяжении 3 матчей

В прошлом очном матче «Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью 3:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа «Райо Вальекано» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: команды в очных играх почти всегда забивают, поэтому поставим на то, что оба коллектива смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: «Реалу» уже некуда отступать и нужно обязательно побеждать, что он и должен уверенно делать.

Ставка: победа «Реала» с форой-2 2.35.