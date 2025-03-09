Реал Мадрид
Райо Вальекано
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив продолжают борьбу за титулы на всех фронтах.
В чемпионате Испании «сливочные» имеют в своем активе 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Команда из Мадрида 55 раз поразила ворота соперника и 25 раз пропустила в свои.
Последние матчи: среди недели «королевский клуб» обыграл «Атлетико» (2:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
До этого же мадридцы неожиданно уступили «Бетису» (1:2) в чемпионате страны.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Перед этим же действующие чемпионы Испании обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке страны и «Жирону» (2:0) — в чемпионате.
Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао и Хесус Вальехо.
Состояние команды: столичный коллектив продолжает выступать стабильно. В этом сезоне «Реал» еще как может взять требл, так и остаться ни с чем. Подопечные Карло Анчелотти в борьбе и впереди их ждет самое интересное.
Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил всех игроков и никого не подписал.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: команда из Мадрида борется за место в зоне еврокубков в этом сезоне.
Сейчас в активе «пчел» 36 очков и и седьмая строчка в турнирной таблице.
Мадридцы смогли забить 28 мячей, а пропустили всего 27.
Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Испании сыграла вничью с «Севильей» (1:1).
До этого же мадридский коллектив уступил «Райо Вальекано» (0:1) и «Барселоне» (0:1).
Перед этим столичная команда смогла победить «Вальядолид» (1:0), «Леганес» (1:0) и «Жирону» (2:1).
Не сыграют: в лазарете Серхио Камельо, Унаи Лопес, Хонатан Кабайеро и Иси Палазон.
Состояние команды: сейчас задачей «Райо Вальекано» является попасть в зону еврокубков, что будет сделать крайне сложно. Для подопечных Иньиго Переса пока что это максимум, которому будут все рады.
Во время зимнего трансферного окна в «Райо Вальекано» никто не пришел, а покинули команду только не основные игроки.
Статистика для ставок
- «Реал» выиграл 4 из последних 5 матчей
- «Райо Вальекано» не может победить на протяжении 3 матчей
- В прошлом очном матче «Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью 3:3
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа «Райо Вальекано» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.
- 2.35Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Ренн — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: команды в очных играх почти всегда забивают, поэтому поставим на то, что оба коллектива смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: «Реалу» уже некуда отступать и нужно обязательно побеждать, что он и должен уверенно делать.
Ставка: победа «Реала» с форой-2 2.35.