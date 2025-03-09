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    Будут ли у «Реала» проблемы в матче с «Райо Вальекано»?

    «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставка (к. 2.00) на Ла Лигу 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Райо Вальекано»
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    Килиан Мбаппе («Реал»)
    9 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Марта 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:15 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
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    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив продолжают борьбу за титулы на всех фронтах.

    В чемпионате Испании «сливочные» имеют в своем активе 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Команда из Мадрида 55 раз поразила ворота соперника и 25 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: среди недели «королевский клуб» обыграл «Атлетико» (2:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

    До этого же мадридцы неожиданно уступили «Бетису» (1:2) в чемпионате страны.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим же действующие чемпионы Испании обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке страны и «Жирону» (2:0) — в чемпионате.

    Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао и Хесус Вальехо.

    Состояние команды: столичный коллектив продолжает выступать стабильно. В этом сезоне «Реал» еще как может взять требл, так и остаться ни с чем. Подопечные Карло Анчелотти в борьбе и впереди их ждет самое интересное.

    Во время зимнего трансферного окна «Реал» сохранил всех игроков и никого не подписал.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: команда из Мадрида борется за место в зоне еврокубков в этом сезоне.

    Сейчас в активе «пчел» 36 очков и и седьмая строчка в турнирной таблице.

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    • Мадридцы смогли забить 28 мячей, а пропустили всего 27.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Испании сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

    До этого же мадридский коллектив уступил «Райо Вальекано» (0:1) и «Барселоне» (0:1).

    Перед этим столичная команда смогла победить «Вальядолид» (1:0), «Леганес» (1:0) и «Жирону» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете Серхио Камельо, Унаи Лопес, Хонатан Кабайеро и Иси Палазон.

    Состояние команды: сейчас задачей «Райо Вальекано» является попасть в зону еврокубков, что будет сделать крайне сложно. Для подопечных Иньиго Переса пока что это максимум, которому будут все рады.

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    Во время зимнего трансферного окна в «Райо Вальекано» никто не пришел, а покинули команду только не основные игроки.

    Статистика для ставок

    • «Реал» выиграл 4 из последних 5 матчей

    • «Райо Вальекано» не может победить на протяжении 3 матчей

    • В прошлом очном матче «Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью 3:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.90, а победа «Райо Вальекано» — в 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: команды в очных играх почти всегда забивают, поэтому поставим на то, что оба коллектива смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: «Реалу» уже некуда отступать и нужно обязательно побеждать, что он и должен уверенно делать.

    Ставка: победа «Реала» с форой-2 2.35.

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    «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 09.03.202518:15. Будут ли у «Реала» проблемы в матче с «Райо Вальекано»?
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