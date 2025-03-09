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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

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    «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка в 27-ми матчах. На счету «красных дьяволов» 9 побед, 6 ничьих и 12 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:39.

    В крайнем туре подопечные Рубена Аморима обыграли дома «Ипсвич» со счетом 3:2, одержав первую победу в четырех последних матчах АПЛ. До этого «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и уступил «Тоттенхэму» (0:1) с «Кристал Пэлас» (0:2).

    После матчей чемпионата «красные дьяволы» вылетели из Кубка Англии, уступив в серии пенальти «Фулхэму» на стадии 1/8 финала. Затем «Манчестер Юнайтед» отправился в Сан-Себастьян на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад», где команды сыграли вничью, обменявшись забитыми мячами во втором тайме — 1:1.

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    «Арсенал»

    «Арсенал» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. На счету лондонской команды 15 побед, 9 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 51:23.

    «Канониры» набрали всего одно очко в двух последних матчах чемпионата. После домашнего поражения от «Вест Хэма» (0:1) лондонцы снова не забили в следующем туре, расписав нулевую ничью с «Ноттингем Форест» в гостях — 0:0.

    Зато в Лиге Чемпионов «Арсенал» по-настоящему прорвало на голы. На этой неделе «канониры» одержали убедительную победу на выезде над ПСВ в первом матче 1/8 финала — 7:1.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Арсенал» одержал домашнюю победу со счетом 2:0. В январе команды еще раз встретились в рамках 1/32 Кубка Англии, где победу в серии пенальти отпраздновали футболисты «Манчестер Юнайтед».

    Всего в последних 10-ти матчах на счету «канониров» 6 побед, «красные дьяволы» оказались сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 2.12.

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