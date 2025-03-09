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    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» забьют друг другу?!

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и ставка (к. 2.12) на АПЛ 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
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    Расмус Хейлунн — нападающий «Манчестер Юнайтед»
    9 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Марта 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 19:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «красные дьяволы» проваливают сезон на всех уровня и во всех турнирах.

    В чемпионате страны команда из Манчестера набрала только 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    «Манкунианцы» забили 33 мяча, а пропустили целых 39.

    Последние матчи: среди недели манчестерский коллектив сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

    До этого же манчестерцы вылетели из Кубка страны, по пенальти проиграв «Фулхэму».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим «Манчестер Юнайтед» в АПЛ смог победить «Ипсвич» (3:2), но сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

    Не сыграют: в лазарете находятся Алтай Байындыр, Амад Диалло, Джонни Эванс, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Люк Шоу, Кобби Мэйну и Мануэль Угарте. Также дисквалифицирован Патрик Доргу.

    Состояние команды: единственной надеждой команды Рубена Аморима спасти сезон является победа в Лиге Европы, которая позволит команде даже попасть в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» уже особо ни за что не борется в АПЛ, поскольку далеко, как до зоны еврокубков, так и до вылета.

    Зимой «Манчестер Юнайтед» подписал только Патрика Доргу, а из основных игроков в аренды отправились Антони и Тирелл Маласия.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «канониров» пока что еще можно теоретически отнести к борьбе за чемпионский титул.

    Сейчас в активе «красных» 54 очка и вторая строчка в турнирной таблице с отставанием в 13 очков от «Ливерпуля».

  • В шаге от катастрофы. У «Манчестер Юнайтед» остался лишь один «спасательный круг»
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    • «Оружейники» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 23 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели лондонцы разбили ПСВ (7:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    До этого же лондонский коллектив сыграл вничью с «Ноттингемом» (0:0) и уступил «Вест Хэму» (0:1) в чемпионате.

    Только перед этим команда из Лондона смогла победить «Лестер» (2:0).

    Не сыграют: в столичной команде травмированы Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Мартинелли, Букайо Сака и Такехиро Томиясу.

    Состояние команды: коллектив из столицы Англии вроде бы и выступает удачно, но рискует вновь остаться без трофеев. За АПЛ «Арсенал» уже вряд ли поборется, а в Лиге чемпионов подопечным Микеля Артеты точно будет сложно.

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    Зимой состав «Арсенала» не претерпел изменений — команда никого не подписала, но и ни с кем не распрощалась.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • «Арсенал» выиграл 2 из последних 5 матчей

    • В прошлом очном матче «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Арсенал» в Кубке Англии

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.55, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: «Арсенал» в последнее время не впечатляет, а «Манчестер Юнайтед» достаточно неплохо играет против сильных команд, поэтому предположим, что хозяева не проиграют.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 2.12.

    Прогноз: думается, что команды все же будут забивать в этой игре, поэтому поставим, что обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 09.03.202519:30. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» забьют друг другу?!
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