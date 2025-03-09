9 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «красные дьяволы» проваливают сезон на всех уровня и во всех турнирах.

В чемпионате страны команда из Манчестера набрала только 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Манкунианцы» забили 33 мяча, а пропустили целых 39.

Последние матчи: среди недели манчестерский коллектив сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

До этого же манчестерцы вылетели из Кубка страны, по пенальти проиграв «Фулхэму».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим «Манчестер Юнайтед» в АПЛ смог победить «Ипсвич» (3:2), но сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2).

Не сыграют: в лазарете находятся Алтай Байындыр, Амад Диалло, Джонни Эванс, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Люк Шоу, Кобби Мэйну и Мануэль Угарте. Также дисквалифицирован Патрик Доргу.

Состояние команды: единственной надеждой команды Рубена Аморима спасти сезон является победа в Лиге Европы, которая позволит команде даже попасть в Лигу чемпионов. «Манчестер Юнайтед» уже особо ни за что не борется в АПЛ, поскольку далеко, как до зоны еврокубков, так и до вылета.

Зимой «Манчестер Юнайтед» подписал только Патрика Доргу, а из основных игроков в аренды отправились Антони и Тирелл Маласия.

«Арсенал»

Турнирное положение: «канониров» пока что еще можно теоретически отнести к борьбе за чемпионский титул.

Сейчас в активе «красных» 54 очка и вторая строчка в турнирной таблице с отставанием в 13 очков от «Ливерпуля».

«Оружейники» смогли 51 раз поразить ворота соперника и 23 раза пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели лондонцы разбили ПСВ (7:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этого же лондонский коллектив сыграл вничью с «Ноттингемом» (0:0) и уступил «Вест Хэму» (0:1) в чемпионате.

Только перед этим команда из Лондона смогла победить «Лестер» (2:0).

Не сыграют: в столичной команде травмированы Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Мартинелли, Букайо Сака и Такехиро Томиясу.

Состояние команды: коллектив из столицы Англии вроде бы и выступает удачно, но рискует вновь остаться без трофеев. За АПЛ «Арсенал» уже вряд ли поборется, а в Лиге чемпионов подопечным Микеля Артеты точно будет сложно.

Зимой состав «Арсенала» не претерпел изменений — команда никого не подписала, но и ни с кем не распрощалась.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из последних 5 матчей

«Арсенал» выиграл 2 из последних 5 матчей

В прошлом очном матче «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Арсенал» в Кубке Англии

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.55, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

Прогноз: «Арсенал» в последнее время не впечатляет, а «Манчестер Юнайтед» достаточно неплохо играет против сильных команд, поэтому предположим, что хозяева не проиграют.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 2.12.

Прогноз: думается, что команды все же будут забивать в этой игре, поэтому поставим, что обе забьют.

Ставка: обе забьют за 2.10.