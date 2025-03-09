2-й таймКрылья Советов — АкронОнлайн
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    Артем Дзюба«Крылья Советов» — «Акрон». Онлайн
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    «Крылья Советов» уступили «Акрону», Дзюба установил рекорд

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    В 20-м туре российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» уступили «Акрону» со счетом 0:2.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Уже на 9-й минуте Артем Дзюба открыл счет. Для него этот гол стал 234-м в карьере, он теперь лучший бомбардир в истории российского футбола.

    Второй мяч «Акрона» на счету Стефана Лончара, он его забил на 83-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Акрон 0:2
    Голы: 0:1 Артём Дзюба (9'), 0:2 Стефан Лонча (83') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл (Николай Рассказов, 71'), Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин (Роман Ежов, 71'), Игорь Дмитриев (Лука Гагнидзе, 72'), Иван Олейников (Babaev U., 78'), Антон Зиньковский, Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T. (Кирилл Печенин, 85') Акрон: Александр Васютин (Сергей Волков, 46'), Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Алекса Джурашович, Стефан Лонча, Максим Кузьмин (Владимир Москвичёв, 61'), Кирилл Данилин (Владимир Хубулов, 61'), Константин Савичев, Дмитрий Пестряков (Марат Таймуразович Бокоев, 89'), Артём Дзюба, Nedelcearu I. Предупреждение: Александр Солдатенков (36')

    «Акрон» идет девятым в таблице РПЛ с 25 очками. «Крылья Советов» (19) идут строчкой ниже.

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