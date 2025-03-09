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    «Крылья Советов» — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Акрон»

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    «Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой в рамках 20-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 19 очков в 19-ти матчах — 5 побед, 4 ничьи и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:30.

    В межсезонье подопечные Игоря Осинькина провели восемь товарищеских матчей, одержав победы над казахстанскими командами «Кызылжар» (1:0) и «Тобол» (3:0). В шести остальных встречах самарцы по три раза сыграли вничью и уступили.

    После возобновления чемпионата России «Крылья Советов» заработали одно очко на выезде против «Краснодара» — 1:1. За самарскую команду голом отметился Иван Олейников.

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    «Акрон»

    «Акрон» с 22 очками идет на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 19-ти матчах коллектив из Тольятти одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 23:36.

    Перед рестартом РПЛ «Акрон» принял участие в шести товарищеских встречах. Команда под руководством Заура Тедеева одержала победы над «Урарту» (2:0), «Чжэцзян» (1:0) и «Ростовом» (1:0). В трех остальных матчах тольяттинцы дважды уступили и один раз сыграли вничью.

    На прошлых выходных «Акрон» возобновил сезон гостевым матчем против «Пари НН». Уже в начале второго тайма команда из Тольятти пропустила два мяча, и даже гол Дзюбы не смог помочь им уйти от поражения — 1:2.

    Личные встречи

    В первом круге «Акрон» обыграл самарцев со счетом 2:0.

    Всего в 3-х официальных очных матчах на счету «Крыльев Советов» две победы, тольяттинцы выиграли один раз.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон» с коэффициентом 1.77.

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