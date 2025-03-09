«Крылья Советов» и «Акрон» сыграют между собой в рамках 20-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 19 очков в 19-ти матчах — 5 побед, 4 ничьи и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:30.

В межсезонье подопечные Игоря Осинькина провели восемь товарищеских матчей, одержав победы над казахстанскими командами «Кызылжар» (1:0) и «Тобол» (3:0). В шести остальных встречах самарцы по три раза сыграли вничью и уступили.

После возобновления чемпионата России «Крылья Советов» заработали одно очко на выезде против «Краснодара» — 1:1. За самарскую команду голом отметился Иван Олейников.

«Акрон»

«Акрон» с 22 очками идет на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 19-ти матчах коллектив из Тольятти одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 23:36.

Перед рестартом РПЛ «Акрон» принял участие в шести товарищеских встречах. Команда под руководством Заура Тедеева одержала победы над «Урарту» (2:0), «Чжэцзян» (1:0) и «Ростовом» (1:0). В трех остальных матчах тольяттинцы дважды уступили и один раз сыграли вничью.

На прошлых выходных «Акрон» возобновил сезон гостевым матчем против «Пари НН». Уже в начале второго тайма команда из Тольятти пропустила два мяча, и даже гол Дзюбы не смог помочь им уйти от поражения — 1:2.

Личные встречи

В первом круге «Акрон» обыграл самарцев со счетом 2:0.

Всего в 3-х официальных очных матчах на счету «Крыльев Советов» две победы, тольяттинцы выиграли один раз.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон» с коэффициентом 1.77.