ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат Билялетдинов«Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов «Тулуза» — «Монако»«Тулуза» отобрала очки у «Монако». Грубая ошибка в конце лишила монегасков победы «Локомотив» — «Ахмат»«Локомотив» не обыграл «Ахмат» дома. Самородов разрывал, но Талал простил москвичей
    Все новости спорта

    Матчу обеспечен бескомпромиссный характер

    «Крылья Советов» — «Акрон». Ставка (к. 1.77) и прогноз на чемпионат России 9 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Акрон Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Акрон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев
    9 марта в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Акрон». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Марта 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» идут десятыми в таблице РПЛ с 19 очками.

    Последние матчи: в 19-м туре команда Игоря Осинькина смогла отобрать очки у лидера чемпионата «Краснодара», сыграв с ним вничью со счетом 1:1.

    Крылья Советов — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Первый тайм остался за «Крыльями Советов», на 41-й минуте отличный гол забил Иван Олейников после блестящей разрезающей передачи за спину защитникам от Ивана Сергеева.
    Соперник смог отыграться сразу после перерыва. Дальше «Краснодар» владел инициативой, но концовка осталась за самарцами, в конце матча у них был отличный шанс забрать игру, но не получилось с завершением.

    Ранее в товарищеском матче была ничья с «Челябинском» (0:0) и поражение от ЦСКА (2:4).

  • «Переход Солари в "Спартак" — заявка на чемпионство». Ринат Билялетдинов — о старте весенней части РПЛ и трансферах топ-клубов
  • Интервью с экс-наставником «Рубина» о главных интригах весеннего отрезка сезона РПЛ
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).

    Состояние команды: первый матч после возобновления чемпионата «Крылья Советов» сыграли на равных с «Краснодаром» и даже могли победить. По сравнению с первой частью сезона, когда в команде было много травмированных, сейчас состав практически боевой, а зимой еще и усилился вернувшимся в команду Зиньковским.

    «Акрон»

    Турнирное положение: после 19 туров «Акрон» располагается девятым в таблице РПЛ с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра против «Пари НН» для команды Заурбека Тедеева откровенно не получилась. Соперник был сильнее большую часть матча и заслуженно взял три очка. Оба мяча нижегородцы забили сразу после перерыва.

    «Акрон» смог лишь сократить отставание на 70-й минуте после точного удара Артема Дзюбы. В остальном у команды было не очень много опасных моментов.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    До этого в товарищеском матче обыграл «Ростов» (1:0), а затем уступил «Уралу» (2:4).

    Не сыграют: травмирован С.Бакаев (п).

    Состояние команды: зимой в «Акроне» не произошли особые изменения. Покинули команду несколько футболистов, которые не проходили в основу, а взяты были защитник Неделчару и полузащитник Джаковац. Первая игра с «Пари НН» показала, что тольяттинцы пока слегка тяжеловаты и не отошли от нагрузок.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Акрон» на своем поле обыграл самарцев со счетом 2:0

    • В сезоне 2021/ 22 в рамках Первой лиги «Акрон» сначала уступил на своем поле «Крыльям Советов» (1:2)

    • Затем взял убедительный реванш в гостях со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,02, а на «Акрон» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,13, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: игра предстоит очень принципиальная, а ее можно даже назвать дерби, так как команды представляют один регион, а «Акрон» очень амбициозен и претендует на роль лидера в нем.

    Оба клуба проповедуют открытый и атакующий футбол, защита у них гораздо слабее, поэтому стоит ждать забитых мячей. Сергеев и Дзюба оба показали в прошлом туре, что находятся в отличных физических кондициях, а ведь от них очень многое зависит в игре «Акрона» и «КС».

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

    Прогноз: можно рискнуть и заиграть победу «Акрона» с форой 0 за 2,80. Сейчас это команды примерно одинакового уровня и такой перекос в коэффициентах не совсем понятен. Команда за зиму сыгралась и обязана прогрессировать с каждым матчем.

    Дополнительная ставка: «Акрон» выиграет с форой 0 за 2,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Парма — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Акрон»: прогноз и ставка за 1.77, статистика, коэффициенты матча 09.03.202516:30. Матчу обеспечен бескомпромиссный характер
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры