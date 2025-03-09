9 марта в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Акрон». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» идут десятыми в таблице РПЛ с 19 очками.

Последние матчи: в 19-м туре команда Игоря Осинькина смогла отобрать очки у лидера чемпионата «Краснодара», сыграв с ним вничью со счетом 1:1.

Первый тайм остался за «Крыльями Советов», на 41-й минуте отличный гол забил Иван Олейников после блестящей разрезающей передачи за спину защитникам от Ивана Сергеева.

Соперник смог отыграться сразу после перерыва. Дальше «Краснодар» владел инициативой, но концовка осталась за самарцами, в конце матча у них был отличный шанс забрать игру, но не получилось с завершением.

Ранее в товарищеском матче была ничья с «Челябинском» (0:0) и поражение от ЦСКА (2:4).

Не сыграют: травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).

Состояние команды: первый матч после возобновления чемпионата «Крылья Советов» сыграли на равных с «Краснодаром» и даже могли победить. По сравнению с первой частью сезона, когда в команде было много травмированных, сейчас состав практически боевой, а зимой еще и усилился вернувшимся в команду Зиньковским.

«Акрон»

Турнирное положение: после 19 туров «Акрон» располагается девятым в таблице РПЛ с 22 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра против «Пари НН» для команды Заурбека Тедеева откровенно не получилась. Соперник был сильнее большую часть матча и заслуженно взял три очка. Оба мяча нижегородцы забили сразу после перерыва.

«Акрон» смог лишь сократить отставание на 70-й минуте после точного удара Артема Дзюбы. В остальном у команды было не очень много опасных моментов.

До этого в товарищеском матче обыграл «Ростов» (1:0), а затем уступил «Уралу» (2:4).

Не сыграют: травмирован С.Бакаев (п).

Состояние команды: зимой в «Акроне» не произошли особые изменения. Покинули команду несколько футболистов, которые не проходили в основу, а взяты были защитник Неделчару и полузащитник Джаковац. Первая игра с «Пари НН» показала, что тольяттинцы пока слегка тяжеловаты и не отошли от нагрузок.

Статистика для ставок

В первом круге «Акрон» на своем поле обыграл самарцев со счетом 2:0

В сезоне 2021/ 22 в рамках Первой лиги «Акрон» сначала уступил на своем поле «Крыльям Советов» (1:2)

Затем взял убедительный реванш в гостях со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,02, а на «Акрон» — 4,0, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,13, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: игра предстоит очень принципиальная, а ее можно даже назвать дерби, так как команды представляют один регион, а «Акрон» очень амбициозен и претендует на роль лидера в нем.

Оба клуба проповедуют открытый и атакующий футбол, защита у них гораздо слабее, поэтому стоит ждать забитых мячей. Сергеев и Дзюба оба показали в прошлом туре, что находятся в отличных физических кондициях, а ведь от них очень многое зависит в игре «Акрона» и «КС».

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

Прогноз: можно рискнуть и заиграть победу «Акрона» с форой 0 за 2,80. Сейчас это команды примерно одинакового уровня и такой перекос в коэффициентах не совсем понятен. Команда за зиму сыгралась и обязана прогрессировать с каждым матчем.

Дополнительная ставка: «Акрон» выиграет с форой 0 за 2,80.