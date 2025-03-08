«Ренн» — ПСЖ: счет матча 1:4, обзор голов

в гостях обыграл(4:1) в матче 25-го тура французской Лиги 1.

В составе парижан голы записали на свой счет Брадли Баркола на 27-й минуте и Гонсалу Рамуш на 50-й. Нападающий ПСЖ Усман Дембеле оформил дубль, отличившись на 90+1-й и 90+4-й минутах встречи.

У «Ренна» единственный гол забил Лилиан Брассье на 53-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — ПСЖ 1:4 Голы: 0:1 Брэдли Баркола (27'), 0:2 Гонсалу Рамуш (50'), 1:2 Лилиан Брассье (53'), 1:3 Усман Дембеле (90 + 1'), 1:4 Усман Дембеле (90 + 4') Ренн: Брис Самба, Антони Руо, Жереми Жаке, Лилиан Брассье, Лоранс Ассиньон, Адриен Трюффер, Джордан Джеймс (Секо Фофана, 72'), Людовик Блас (Муса Аль-Тамари, 84'), Арно Калимуэндо, Исмаэль Коне (Азор Матусива, 72'), Mohamed Kader Meite ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес (Нуну Мендеш, 64'), Вильян Пачо, Лукас Бералдо, Гонсалу Рамуш (Усман Дембеле, 64'), Сенни Меюлю, Жоау Невеш (Хвича Кварацхелия, 65'), Дезире Дуэ, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Ашраф Хакими, 74'), Ли Кан Ин (Витор Феррейра, 65') Предупреждения: Брис Самба (34'), Лукас Эрнандес (36'), Брэдли Баркола (45 + 2'), Антони Руо (58'), Ашраф Хакими (90 + 7')

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 65-ю очками в активе. «Ренн» — на 11-й строчке (29).