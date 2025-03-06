проведут очную серию в матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится на «Шюкрю Сараджоглу» 6 марта в 20:45 мск.

Команда Жозе Моуринью не проигрывает с середины декабря. Так что в отличие от соперника хозяева имеют очень стабильную и хорошую форму.

Вдобавок ко всему «Фенербахче» выиграл 6 домашних матчей подряд. Таким образом, «Рейнджерс» ждет крайне непростая игра.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.81. Букмекеры считают фаворитом встречи «Фенербахче». На его победу они дают 1.74, тогда как на победу гостей можно поставить за 4.70.

ИИ предсказывает победу «Фенербахче» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.