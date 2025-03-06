Команда Жозе Моуринью не проигрывает с середины декабря. Так что в отличие от соперника хозяева имеют очень стабильную и хорошую форму.
Вдобавок ко всему «Фенербахче» выиграл 6 домашних матчей подряд. Таким образом, «Рейнджерс» ждет крайне непростая игра.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Букмекеры считают фаворитом встречи «Фенербахче». На его победу они дают 1.74, тогда как на победу гостей можно поставить за 4.70.
- ИИ предсказывает победу «Фенербахче» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Рейнджерс» смотрите на LiveCup.Run.
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