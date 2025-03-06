Турецкий «Фенербахче» дома примет шотландский «Рейнджерс» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 6 марта и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Путь в плей-офф: Турецкий клуб в основной части ЛЕ финишировал на 24 строке с 10 очками, опередив 25 позицию, которая уже не давала билет в плей-офф, лишь по разнице мячей.

«Фенербахче» по два раза побеждал и терпел фиаско, а также четыре встречи свел мировыми исходами, забил девять голов, а пропустил на два мяча больше.

Последние матчи: «Канарейки» выиграли с крупным счетом свои две предыдущие игры, одолев в гостях 4:1 «Газиантеп» в Кубке страны и на своей территории 3:0 «Антальяспор» в чемпионате страны. А ранее они расписали две ничьи — с «Галатасараем» 0:0 в первенстве Турции и в ответной игре 1/16 финала ЛЕ с бельгийским «Андерлехтом» 2:2, которого разгромили дома 3:0.

Не сыграют: Хавбек Брайт Осайи-Сэмюэл не поможет своей команде.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: К данному поединку «Фенербахче» подходит в превосходной форме, ведь коллектив выиграл Моуринью не знает горечи поражений вот уже 18 матчей подряд с учетом всех соревнований. За этот период стамбульцы пять раз играли вничью и отпраздновали 13 викторий. Но лишь одна победа за это время пришлась на поединок Лиги Европы, остальные же выигрыши были на внутренней арене.

«Рейнджерс»

Путь в плей-офф: Шотландская команда в основной сетке ЛЕ финишировала на восьмой позиции, набрав 14 баллов.

«Рейнджерс» отпраздновали четыре виктории, дважды сыграли вничью и потерпели два проигрыша, разница мячей составила 16:10.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Плюшевые мишки» в преддверии данного поединка уступили в родных стенах со счетом 1:2 «Мотеруэллу» в чемпионате Шотландии, где они уже проиграли борьбу за чемпионство «Селтику». Перед этим они также на внутренней арене уступили 0:2 дома «Сент-Миррену» и обыграли в гостях 4:2 «Килмарнок».

Не сыграют: У команды нет кадровых проблем.

Состояние команды: «Рейнджерс» пребывают на текущий момент в неважном состоянии, ведь за предыдущие пять игр они проиграли трижды, причем каждый раз на внутренней арене, где соперники не особо грозные. Еще за данный отрезок клуб из Глазго дважды победил, оба раз добыв виктории в гостевых матчах. В последней же игре в рамках Лиги Европы команда обыграла в родных стенах бельгийский «Юнион» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели два поединка, один из которых дома выиграл «Фенер» 2:1, а в Шотландии была ничья 0:0

«Канарейки» дома в текущем розыгрыше ЛЕ дважды победили при двух ничьих и одном фиаско

«Рейнджерс» в гостях в этой ЛЕ добыли две виктории, раз уступили и раз сыграли вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фенербахче» — 1.81, победа «Рейнджерс» — 4.70, ничья — 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.27 соответственно.

Прогноз: «Фенербахче» сейчас пребывает в куда более лучшей форме, чем шотландцы, и наверняка в родных стенах сможет обыграть «Рейнджерс».

Рекомендуемая ставка: победа «Фенербахче» за 1.81.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что поединок выйдет верховым и принесет более трех забитых мячей, ведь оба коллектива весьма результативны.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.06.