Луис Энрике: Футбол иногда бывает несправедлив

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Это очень несправедливо. Возможно, наш самый полный матч в Лиге чемпионов. Их лучшим игроком был вратарь. Я очень горжусь своей командой, но футбол иногда бывает несправедлив. Мы будем думать об ответной встрече.

Фол на Баркола? Без комментариев. Нам сложно в играх с топ-командами? Мы были намного лучше "Ливерпуля". Но они победили. Я не вижу негатива. Остался еще один матч. Оптимистично ли я настроен? Конечно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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Следующий матч между этими командами в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11-го марта в Ливерпуле (Англия).