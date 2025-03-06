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    Луис Энрике: Футбол иногда бывает несправедлив

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче против «Ливерпуля» (0:1).

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    Луис Энрике<

    «Это очень несправедливо. Возможно, наш самый полный матч в Лиге чемпионов. Их лучшим игроком был вратарь. Я очень горжусь своей командой, но футбол иногда бывает несправедлив. Мы будем думать об ответной встрече.

    Фол на Баркола? Без комментариев. Нам сложно в играх с топ-командами? Мы были намного лучше "Ливерпуля". Но они победили. Я не вижу негатива. Остался еще один матч. Оптимистично ли я настроен? Конечно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Следующий матч между этими командами в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11-го марта в Ливерпуле (Англия).

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