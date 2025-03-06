АЗ у себя дома выиграл 4 матча подряд и для «Тоттенхэма» это точно будет не самый простой выезд. Вдобавок «шпоры» подходят к этой встрече после поражения 0:1 от «Ман Сити».
При этом АЗ также проиграл свой последний матч. Он уступил 1:3 «Херенвену». Результат стал неприятностью для хозяев, поскольку из-за этого прервалась их 7-матчевая беспроигрышная серия.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.
- Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм»: 3.35 на победу хозяев и 2.14 на победу гостей.
- Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча АЗ — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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