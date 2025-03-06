6 марта в Алкмаресыграют первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Начало игры в 20:45 мск.

АЗ у себя дома выиграл 4 матча подряд и для «Тоттенхэма» это точно будет не самый простой выезд. Вдобавок «шпоры» подходят к этой встрече после поражения 0:1 от «Ман Сити».

При этом АЗ также проиграл свой последний матч. Он уступил 1:3 «Херенвену». Результат стал неприятностью для хозяев, поскольку из-за этого прервалась их 7-матчевая беспроигрышная серия.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.80. Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм»: 3.35 на победу хозяев и 2.14 на победу гостей.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча АЗ — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.