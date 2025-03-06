АЗ Алкмар
Тоттенхэм
«АЗ Алкмар»
Турнирное положение: команда из города Алкмар набрала 11 очков и стала 19-й в общем этапе Лиги Европы.
Алкмарцы уже успели пройти «Галатасарай» в 1/16 финала второго по престижного еврокубка.
АЗ Алкмар — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов «сырные фермеры» имеют в своем активе 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.
Последние матчи: алкмарский коллектив в прошлых турах проиграл «Херенвену» (1:3), но обыграл «Фортуну» (1:0).
Также «АЗ Алкмар» переиграл «Хераклес» в серии пенальти и пробился в финал Кубка Нидерландов.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
В Лиге Европы подопечные Мартена Мартенса прошли «Галатасарай» (4:1, 2:2).
Не сыграют: травмированы Джейден Аддаи, Рубен Ван Боммель и Сэм Верстервельд.
Состояние команды: в этом сезоне «АЗ Алкмар» выступает нестабильно. Команда здорово идет в Кубке страны и в Лиге Европы, но проваливает чемпионат.
Зимой состав команды совсем не изменился — никто не пришел и никто не ушел.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: команда из Лондона набрала 17 очков, стала четвертой и пробилась сразу в 1/8 финала Лиги Европы.
В чемпионате Англии «шпоры» имеют в своем активе 33 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.
Также лондонцы уже вылетели с Кубка Англии и Кубка английской лиги.
Последние матчи: в прошлом туре «лилейно-белые» проиграли «Манчестер Сити» (0:1).
До этого лондонский коллектив смог переиграть «Ипсвич» (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Перед этим же команда из столицы Англии вылетела из двух Кубков — от «Ливерпуля» (0:4) и «Астон Виллы» (1:2).
Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Раду Драгушин, Антонин Кински, Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Доминик Соланке, Мики ван де Вен и Тимо Вернер.
Состояние команды: подопечные Ангелоса Постекоглу проваливают сезон в чемпионате Англии и Кубке страны. Единственной надеждой «Тоттенхэма» на трофей является как раз Лига Европы, на которую они и бросят все силы.
Во время зимнего трансферного окна в «Тоттенхэм» пришли Матис Тель и Кевин Дансо, но никто команду не покинул.
Статистика для ставок
- «АЗ Алкмар» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Тоттенхэм» 14 матчей не играет вничью
- В прошлом очном матче в 2024 году «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «АЗ Алкмара» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.
- 1.80ПСЖ — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Фейеноорд — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.82Бенфика — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: обе команды в этом сезоне нестабильны. «Тоттенхэм» немного сильнее, но сейчас будет играть на выезде, поэтому все может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больще 3,5 за 2.35.