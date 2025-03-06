6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «АЗ Алкмар» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: команда из города Алкмар набрала 11 очков и стала 19-й в общем этапе Лиги Европы.

Алкмарцы уже успели пройти «Галатасарай» в 1/16 финала второго по престижного еврокубка.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов «сырные фермеры» имеют в своем активе 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

Последние матчи: алкмарский коллектив в прошлых турах проиграл «Херенвену» (1:3), но обыграл «Фортуну» (1:0).

Также «АЗ Алкмар» переиграл «Хераклес» в серии пенальти и пробился в финал Кубка Нидерландов.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В Лиге Европы подопечные Мартена Мартенса прошли «Галатасарай» (4:1, 2:2).

Не сыграют: травмированы Джейден Аддаи, Рубен Ван Боммель и Сэм Верстервельд.

Состояние команды: в этом сезоне «АЗ Алкмар» выступает нестабильно. Команда здорово идет в Кубке страны и в Лиге Европы, но проваливает чемпионат.

Зимой состав команды совсем не изменился — никто не пришел и никто не ушел.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: команда из Лондона набрала 17 очков, стала четвертой и пробилась сразу в 1/8 финала Лиги Европы.

В чемпионате Англии «шпоры» имеют в своем активе 33 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Также лондонцы уже вылетели с Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Последние матчи: в прошлом туре «лилейно-белые» проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

До этого лондонский коллектив смог переиграть «Ипсвич» (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Перед этим же команда из столицы Англии вылетела из двух Кубков — от «Ливерпуля» (0:4) и «Астон Виллы» (1:2).

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Раду Драгушин, Антонин Кински, Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Доминик Соланке, Мики ван де Вен и Тимо Вернер.

Состояние команды: подопечные Ангелоса Постекоглу проваливают сезон в чемпионате Англии и Кубке страны. Единственной надеждой «Тоттенхэма» на трофей является как раз Лига Европы, на которую они и бросят все силы.

Во время зимнего трансферного окна в «Тоттенхэм» пришли Матис Тель и Кевин Дансо, но никто команду не покинул.

Статистика для ставок

«АЗ Алкмар» проиграл только 1 из последних 8 матчей

«Тоттенхэм» 14 матчей не играет вничью

В прошлом очном матче в 2024 году «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «АЗ Алкмара» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

Прогноз: обе команды в этом сезоне нестабильны. «Тоттенхэм» немного сильнее, но сейчас будет играть на выезде, поэтому все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больще 3,5 за 2.35.