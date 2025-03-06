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    «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»: Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    6 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «АЗ Алкмар» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «АЗ Алкмар»

    Турнирное положение: команда из города Алкмар набрала 11 очков и стала 19-й в общем этапе Лиги Европы.

    Алкмарцы уже успели пройти «Галатасарай» в 1/16 финала второго по престижного еврокубка.

    АЗ Алкмар — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    В текущем сезоне чемпионата Нидерландов «сырные фермеры» имеют в своем активе 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.

    Последние матчи: алкмарский коллектив в прошлых турах проиграл «Херенвену» (1:3), но обыграл «Фортуну» (1:0).

    Также «АЗ Алкмар» переиграл «Хераклес» в серии пенальти и пробился в финал Кубка Нидерландов.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В Лиге Европы подопечные Мартена Мартенса прошли «Галатасарай» (4:1, 2:2).

    Не сыграют: травмированы Джейден Аддаи, Рубен Ван Боммель и Сэм Верстервельд.

    Состояние команды: в этом сезоне «АЗ Алкмар» выступает нестабильно. Команда здорово идет в Кубке страны и в Лиге Европы, но проваливает чемпионат.

    Зимой состав команды совсем не изменился — никто не пришел и никто не ушел.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона набрала 17 очков, стала четвертой и пробилась сразу в 1/8 финала Лиги Европы.

    В чемпионате Англии «шпоры» имеют в своем активе 33 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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    • Также лондонцы уже вылетели с Кубка Англии и Кубка английской лиги.

    Последние матчи: в прошлом туре «лилейно-белые» проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

    До этого лондонский коллектив смог переиграть «Ипсвич» (4:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    Перед этим же команда из столицы Англии вылетела из двух Кубков — от «Ливерпуля» (0:4) и «Астон Виллы» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находятся Раду Драгушин, Антонин Кински, Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Доминик Соланке, Мики ван де Вен и Тимо Вернер.

    Состояние команды: подопечные Ангелоса Постекоглу проваливают сезон в чемпионате Англии и Кубке страны. Единственной надеждой «Тоттенхэма» на трофей является как раз Лига Европы, на которую они и бросят все силы.

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    Во время зимнего трансферного окна в «Тоттенхэм» пришли Матис Тель и Кевин Дансо, но никто команду не покинул.

    Статистика для ставок

    • «АЗ Алкмар» проиграл только 1 из последних 8 матчей

    • «Тоттенхэм» 14 матчей не играет вничью

    • В прошлом очном матче в 2024 году «Тоттенхэм» обыграл «АЗ Алкмар» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.80, а победа «АЗ Алкмара» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: обе команды в этом сезоне нестабильны. «Тоттенхэм» немного сильнее, но сейчас будет играть на выезде, поэтому все может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больще 3,5 за 2.35.

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