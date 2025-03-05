ПерерывПСЖ — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«ПСЖ» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 22:39
    • Голы Тюрама и Мартинеса обеспечили «Интеру» победу над «Фейеноордом» в ЛЧ
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ примет лучшую команду этапа лиги — «Ливерпуль». Матч состоится на «Парк-де-Пренс» в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В отличие от «мерсисайдцев», ПСЖ не так уверенно провел этап лиги, из-за чего клубу не удалось избежать ненужного раунда стыков, в котором «парижане» разнесли «Брест» с общим счетом 10:0.

    «Ливерпуль» перед этим матчем в хорошей форме. У него две победы подряд в АПЛ. Со счетом 2:0 «красные» одолели «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Также напомним, что у гостей 7 побед в 8 матчах ЛЧ.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.80 и 2.25.

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.46 и 2.90 соответственно.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хозяева создадут задел в первом матче
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Атлетик» в первом матче?
  • «Рома» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Отличится ли «Челси» в Скандинавии?
  • «Копенгаген» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фирнли — Фонсека
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Этчеверри — Меньшик
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры