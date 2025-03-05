В отличие от «мерсисайдцев», ПСЖ не так уверенно провел этап лиги, из-за чего клубу не удалось избежать ненужного раунда стыков, в котором «парижане» разнесли «Брест» с общим счетом 10:0.
«Ливерпуль» перед этим матчем в хорошей форме. У него две победы подряд в АПЛ. Со счетом 2:0 «красные» одолели «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Также напомним, что у гостей 7 побед в 8 матчах ЛЧ.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.80 и 2.25.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.46 и 2.90 соответственно.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
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