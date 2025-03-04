Это первое противостояние команд в Лиге чемпионов с 2017 года. По прогнозам, оно будет такое же непримиримое, как и до этого. Три раза подряд дерби Мадрида приносило лишь ничью, причем с одинаковым счетом 1:1.
В преддверие этого матча «Реал» проиграл в чемпионате «Бетису», а «Атлетико» одолел «Атлетик» Бильбао, оставив «сливочных» позади себя в таблице. Посмотрим, как сильно это ударило по самолюбию хозяев.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru прогнозируют упорную борьбу и приготовили прогноз с коэффициентом 3.55.
- Несмотря на результаты предыдущих встреч, «Реал» является фаворитом букмекеров с серьезным отрывом: 1.89 на победу хозяев и 4.30 на победу гостей.
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу 1:0 в исполнении «Атлетико».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
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