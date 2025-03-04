4 марта в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в противостоянии. Начало встречи в 23:00 по мск.

Это первое противостояние команд в Лиге чемпионов с 2017 года. По прогнозам, оно будет такое же непримиримое, как и до этого. Три раза подряд дерби Мадрида приносило лишь ничью, причем с одинаковым счетом 1:1.

В преддверие этого матча «Реал» проиграл в чемпионате «Бетису», а «Атлетико» одолел «Атлетик» Бильбао, оставив «сливочных» позади себя в таблице. Посмотрим, как сильно это ударило по самолюбию хозяев.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru прогнозируют упорную борьбу и приготовили прогноз с коэффициентом 3.55.

прогнозируют упорную борьбу и приготовили прогноз с коэффициентом 3.55. Несмотря на результаты предыдущих встреч, «Реал» является фаворитом букмекеров с серьезным отрывом: 1.89 на победу хозяев и 4.30 на победу гостей.

Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу 1:0 в исполнении «Атлетико».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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