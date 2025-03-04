Реал Мадрид
Атлетико
«Реал»
Турнирное положение: мадридский коллектив набрал 15 очков и стал только 11-м на общем этапе Лиги чемпионов.
Также «сливочные» уже успели пройти «Манчестер Сити» в 1/16 финала турнира.
Реал Мадрид — Атлетико: коэффициенты букмекеров
В чемпионате страны мадридцы имеют в своем активе 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице.
Последние матчи: в прошлом туре «Королевский клуб» проиграл «Бетису» (1:2).
До этого же команда из столицы Испании переиграла «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке страны и «Жирону» (2:0) в чемпионате.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В Лиге чемпионов мадридский коллектив дважды переиграл «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).
Не сыграют: в лазарете столичной команды Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао, Федерико Вальверде и Хесус Вальехо.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают бороться за все три титула. «Реалу» вполне по силам добыть победу во всех турнирах, но сделать это будет крайне сложно.
Зимой состав у «Реала» вообще никак не изменился: никто не пришел и никто не ушел.
«Атлетико»
Турнирное положение: команда из Мадрида набрала 18 очков в 8 матчах, стала пятой и сразу же пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В чемпионате Испании «матрасники» тоже борются за чемпионский титул. Сейчас в активе мадридцев 56 очков.
Также команда из столицы Испании пробилась в полуфинал Кубка страны.
Последние матчи: в прошлых турах «индейцы» победили «Атлетик» (1:0) и «Валенсию» (3:0).
Также мадридский коллектив сыграл вничью с «Барселоной» (4:4) в Кубке Испании.
В последней игре Лиги чемпионов столичная команда разгромила «Зальцбург» (4:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Коке и Сесар Аспиликуэта.
Состояние команды: подопечные Диего Симеоне также борются за все три титула. Думается, что для «Атлетико» успехом будет победа хотя бы в одном из ни.
Во время зимнего трансферного «Атлетико» был спокоен и не проварачивал ни входящие, ни исходящие сделки.
Статистика для ставок
- «Реал» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Атлетико» не проигрывает на протяжении 10 матчей
- В прошлом очном матче «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.55, а победа «Атлетико» — в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: игра точно будет осторожной и вполне может завершится вничью, а команды все будут решать в ответной встрече.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: поединок вряд ли будет результативным, поэтому поставим на то, что команды не пробьют тотал.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.65.