ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матчи «Спартака» и «Краснодара» стали камнем преткновенияТроевластие. Почему «Зенит» выше «Спартака» и «Краснодара» в таблице РПЛ «МЮ» — «Фулхэм»«МЮ» вылетел из Кубка Англии — «Фулхэм» оказался сильнее в серии пенальти Россия — Беларусь«Суперорлы», «Белые крылья» и «Медные пули»: С кем сборная России сыграет в 2025 году
    Все новости спорта

    Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в первом матче?

    «Реал» Мадрид — «Атлетико»: Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 4 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес («Атлетико»)
    4 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на своем поле сыграет против «Атлетико». Начало игры — в 23:00 по мск. Реал Мадрид — Атлетико: прогноз на футбол и ставка за 3.55, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 04 Марта 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: мадридский коллектив набрал 15 очков и стал только 11-м на общем этапе Лиги чемпионов.

    Также «сливочные» уже успели пройти «Манчестер Сити» в 1/16 финала турнира.

    Реал Мадрид — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате страны мадридцы имеют в своем активе 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Последние матчи: в прошлом туре «Королевский клуб» проиграл «Бетису» (1:2).

    До этого же команда из столицы Испании переиграла «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке страны и «Жирону» (2:0) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов мадридский коллектив дважды переиграл «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).

    Не сыграют: в лазарете столичной команды Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдер Милитао, Федерико Вальверде и Хесус Вальехо.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти продолжают бороться за все три титула. «Реалу» вполне по силам добыть победу во всех турнирах, но сделать это будет крайне сложно.

    Зимой состав у «Реала» вообще никак не изменился: никто не пришел и никто не ушел.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: команда из Мадрида набрала 18 очков в 8 матчах, стала пятой и сразу же пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В чемпионате Испании «матрасники» тоже борются за чемпионский титул. Сейчас в активе мадридцев 56 очков.

  • «Бетис» наказал «Реал». Иско прибил бывший клуб, «сливочные» теряют важные очки
  • Команда Карло Анчелотти усложнила свое положение в чемпионской гонке
  • 01/03/2025

    • Также команда из столицы Испании пробилась в полуфинал Кубка страны.

    Последние матчи: в прошлых турах «индейцы» победили «Атлетик» (1:0) и «Валенсию» (3:0).

    Также мадридский коллектив сыграл вничью с «Барселоной» (4:4) в Кубке Испании.

    В последней игре Лиги чемпионов столичная команда разгромила «Зальцбург» (4:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Коке и Сесар Аспиликуэта.

    Состояние команды: подопечные Диего Симеоне также борются за все три титула. Думается, что для «Атлетико» успехом будет победа хотя бы в одном из ни.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Во время зимнего трансферного «Атлетико» был спокоен и не проварачивал ни входящие, ни исходящие сделки.

    Статистика для ставок

    • «Реал» проиграл только 1 из последних 8 матчей

    • «Атлетико» не проигрывает на протяжении 10 матчей

    • В прошлом очном матче «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.55, а победа «Атлетико» — в 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: игра точно будет осторожной и вполне может завершится вничью, а команды все будут решать в ответной встрече.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: поединок вряд ли будет результативным, поэтому поставим на то, что команды не пробьют тотал.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.65.

    Читайте также

    «Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 04.03.202523:00. Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в первом матче?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры