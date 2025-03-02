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    «Рома» — «Комо»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    в 27-м туре чемпионата Италии «Рома» примет «Комо» на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры в 20:00 по мск.

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    «Рома» выиграла 3 последних матча в турнире. При этом «римляне» не могут обыграть «Комо» уже второй раз подряд. Гости подошли к этому поединке после двух побед и явно не намерены просто так давать «римлянам» возможность продолжать выигрывать матчи в Серии А.

    Однако есть один важный момент. «Рома» не уступает дома уже 10 матчей. Причем только в одном из них она сыграла вничью. Во всех остальных столичный коллектив победил.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок от экспертов и букмекеров:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом выбранного исхода 1.95.

    • На победу «Ромы» можно поставить за 2.00, на победу «Комо» — за 4.25. Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

    • Искусственный интеллект полагает, что «Рома» продолжит свою серию побед, выиграв у «Комо» 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рома» — «Комо» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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